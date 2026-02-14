Cero y van tres. Apenas van seis fechas de la Liga I 2026 y ya existe un trío de técnicos que se quedaron sin trabajo.

Leer también: Mauro Manotas se estrena como titular en el Real Cartagena y anota cuatro goles

Después de las salidas de Nelson Flórez, del Cúcuta, y Hernán Torres, de Millonarios, se presentó la renuncia de Alexis Márquez a la dirección técnica de Jaguares.

El exarquero risaraldense tomó la decisión después de la goleada 5-0 propinada por el Chicó FC, el jueves pasado en el estadio La Independencia, de Tunja.

Márquez decide marcharse tras alcanzar siete puntos en cinco compromisos dirigidos. Logró dos triunfos, un empate y dos derrotas.

Leer también: Gabriel Fuentes tiene nuevo equipo en Brasil

Jaguares está jugando nuevamente en primera división después de conseguir el ascenso de la mano de Álvaro Hernández, quien se fue al Real Cartagena.

Alexis Márquez llegó en reemplazo de Hernández y ahora, solo cinco fechas después de empezar su ciclo, opta por dar un paso al costado.

Leer también: Werder Bremen 0, Bayern Munich 3: el equipo de Luis Díaz sigue goleando en Alemania

“Jaguares informa que el profesor José Alexis Márquez no continuará más en la dirección técnica de la institución. El profesor presentó su renuncia al cargo y esta fue aceptada por la Junta Directiva. Al profesor se le reconoce su profesionalismo y dedicación durante el tiempo que estuvo al frente del club. Jaguares le desea éxitos en sus proyectos futuros”, comunicó el club sabanero a través de sus redes sociales.

Julio Méndez, entrenador del equipo sub-20, quedará encargado interinamente de la escuadra profesional. La dirigencia gestiona la contratación de un sustituto en propiedad para Márquez.