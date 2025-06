La saga de ‘Wonder Woman’ tendrá un nuevo capítulo, esta vez sin Gal Gadot en el papel protagónico. Así lo confirmó James Gunn, codirector de DC Studios, quien reveló que actualmente se está escribiendo un nuevo guion para una película centrada en la heroína, aunque sin ofrecer mayores detalles sobre quién asumirá el personaje ni quién está a cargo del libreto.

(Le puede interesar: Comer estos tres alimentos reduce el riesgo de sufrir demencia)

La noticia marca un cambio importante dentro del universo cinematográfico de DC, que desde 2022 está bajo el liderazgo creativo de Gunn y Peter Safran. Con una estrategia enfocada en reestructurar las franquicias existentes, el estudio ha optado por dejar atrás gran parte de las historias y el elenco que definieron la era anterior, incluida la versión de ‘Wonder Woman’ dirigida por Patty Jenkins.

Gunn, conocido por su trabajo en ‘Guardians of the Galaxy’ y ‘The Suicide Squad’, explicó que el nuevo proyecto no será una continuación de las películas anteriores, sino una reinterpretación del personaje. “Sí, estamos desarrollando una historia de ‘Wonder Woman’”, escribió en una reciente publicación en redes sociales. Sin embargo, evitó dar nombres o fechas, lo que ha generado una ola de especulaciones entre los seguidores.

(Vea aquí: Barranquilla, territorio de arte y poesía con el ‘Encuentro Literario Itinerante Colombo-Español’)

Gal Gadot, quien dio vida a Diana Prince desde 2016 y se convirtió en uno de los rostros más representativos del universo DC, no estará en esta nueva entrega. Aunque en entrevistas pasadas expresó su disposición a seguir interpretando el papel, también señaló su respeto por la nueva dirección creativa.

Con este anuncio, DC Studios también reafirma su intención de renovar otras franquicias como ‘Superman’, ‘Supergirl’ y ‘Batman’, dentro de un universo cohesionado que comenzará oficialmente con la próxima película dirigida por Gunn.

(Lea también: ¿Lo pueden multar por pasarse un semáforo en amarillo?)

Mientras el estudio guarda silencio sobre quién podría encarnar a la nueva ‘Wonder Woman’, las reacciones no se han hecho esperar. En redes sociales, parte del público lamenta la salida de Gadot, mientras otro sector ve con buenos ojos la posibilidad de un enfoque distinto.

Por ahora, lo único claro es que ‘Wonder Woman’ seguirá en pantalla, aunque en una versión distinta a la que el público conocía. DC Studios apuesta por una nueva etapa que, según Gunn y Safran, busca combinar respeto por los personajes clásicos con historias más contemporáneas y universales.