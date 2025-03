Recientemente la presentadora de ‘Día a Día’, Carolina Cruz se refirió al tema polémico que pasó en el 2023, cuando dio su punto de vista sobre la explantación mamaria.

La caleña aprovechó en su podcast hablar sobre sus palabras en marzo de 2023, que en pleno programa decidió dar su opinión sobre las mujeres que se realizaban este procedimiento.

@kbommtv Una vez más Carolina Cruz en el Ojo de la Crítica Social , las redes sociales no le perdonan a Carolina Cruz la forma de expresarse sobre la Explantación Mamaria #Viral #Mundial #TikTok #2023 ♬ sonido original - Kbommtv

¿Qué dijo Carolina Cruz sobre la explantación mamaria?

“Me ganó el ego y la rabia”, fue lo que dijo Carolina Cruz sobre lo sucedido en ese momento. Y es que cuando en el programa iniciaron a hablar sobre la explantación mamaria, la presentadora dijo que esto lo hacían por “moda”.

Cuando ella dijo que: “Quedan como un hombre, así planas como una pared, con una cicatriz horrible”, las personas en las redes sociales empezaron a criticarla duramente.

Las principales en dar su opinión fueron las mujeres que ya habían pasado por retirarse los implantes mamarios, por lo que la calificaron de una persona insensible y con falta de empatía.

Cada una fue exponiendo su experiencia en las redes para dar a conocer que no se trataba de una cuestión de tendencias, sino de salud y bienestar. A ellas se unieron las expertas en medicina estética y cirugía plástica, para desmentir que quedaban como Cruz sostenía, pues cada caso es distinto.

Carolina Cruz pidió disculpas

Después de un año y medio, Cruz decidió hablar del tema otra vez y sostuvo que ese entonces fue impulsiva y que no se tomó el tiempo necesario para comprender a profundidad la situación de quienes optan por esta opción.

“Mi intención ese día nunca fue hacerle daño a nadie. La situación y el momento se salieron de control. En ese momento no tenía la madurez suficiente, me ganó el ego y debo aceptarlo. Me lo tomé personal”, aseveró.

Ella alegó que en ese momento le ganó la rabia porque pensó en la dura experiencia que había tenido que vivir una amiga muy cercana. “Cuando empecé a ver lo que pasó en redes sociales con muchas personas, me generó mucho dolor. Porque yo jamás brillaría en la oscuridad de nadie, no generaría un contenido en redes para tener ‘likes’, comentarios o hacerme viral, mucho menos si es con un tema de una persona conocida”.

“Jamás mi intención fue herir a alguien, no me imaginé que la manera como dijo las cosas fuera a causar tanto daño. Tengo que aceptar que me dio mucho dolor porque nunca pensé que el resultado fuera ese. Tuve que levantar mi mano para llamar a mi ‘coach’ y entender por qué esta había sido mi reacción”, dijo.