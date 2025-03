La presentadora de ‘Yo me llamo’ Melina Ramírez reveló el pasado domingo 16 de marzo de 2025, que se tenía que despedir de uno de sus “grandes amores”.

Así como es el título del video, Ramírez sostuvo que tenía que cerrar o transformar su emprendimiento llamado ‘GoUp’, con el cual estuvo desde pandemia.

Melina expresó agradecimiento, mediante un video que realizó, por todo el apoyo que obtuvo de las personas y sus seguidores. Sin embargo, después de 5 años de mucho esfuerzo y trabajo decidió darle fin.

“Hoy me quiero despedir de uno de mis grandes amores, y así como los hice parte del inicio, me parece justo hacerlos parte del final. Les hablo de GoUp, mi emprendimiento, mi amor por más de 5 años, a quien le di todo”, inició sus palabras de esta manera.

Aunque enfatizó que era una transformación y que más adelante iba a contar de qué trataba. “Hoy lo cierro, aunque bueno, más que un cierre es una transformación, pero esa historia se las cuento después cuando sea el momento. Agradezco profundamente a todas las personas que hicieron parte de este camino, de este sueño, a quienes creyeron en mí, en mi producto y, por supuesto, a quienes me apoyaron”.

“GoUp me dejó muchísimos aprendizajes, me abrió la mente, me regaló información nueva y eso para mí es muy valioso. Entre esos aprendizajes quiero compartirles uno y es que el emprendimiento lo han romantizado mucho, desde pandemia nos han impulsado a emprender, casi como si fuera el único camino, pero pocas personas hablan de los difícil que es, del dinero que implica, el tiempo, los sacrificios y aún así nada es garantía”, dijo.

Igualmente, no dejó de invitar a las personas a que si quieren emprender analicen todas las situaciones, pues emprender no es para nada fácil, y requiere de esfuerzo y dinero.

“Así que yo, como una defensora del emprendimiento, porque voy a seguir emprendiendo, les quiero decir que emprendan pero sean muy conscientes de los riesgos, de todo lo que hay detrás y rodéense de personas buenas, que eso a veces no es tan fácil”, reveló.

Además, señaló que: “Me costó y me dolió muchísimo soltarlo, pero a veces soltar un sueño es la única manera de abrirle la puerta a uno mucho más grande”.

‘GoUp’, el emprendimiento de Melina Ramírez

‘GoUp’ era una marca de alimentos diseñados especialmente para mujeres, que en 2023 fue nombrada por la revista Forbes Colombia como una de las 30 promesas de los negocios en el país.

Forbes en ese momento reseñó: “Este emprendimiento surgió dentro de la startup de comida saludable Superfuds y tomó vida propia reuniendo a influenciadores con grandes comunidades en redes sociales para desarrollar productos que tengan un impacto transformador en sus comunidades. Ya han sacado al mercado productos como Weare, mezclas en polvo con adaptógenos y Goup, proteínas patentadas en polvo con vitamina K”.