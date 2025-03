Un verdadero susto fue lo que pasó un buzo que sacó a un pulpo de su hábitat y el animal cuando lo intentó tomar lo atacó hasta casi asfixiarlo.

El video que se hizo viral en redes sociales muestra a un buzo que está nadando a unos 10 metros de profundidad, en las costas del Caribe, empezó a remover unas rocas en donde estaba un pulpo.

El pulpo reaccionó y de una vez le lanzó sus tentáculos hacia sus brazos, subiendo hasta el cuello. Todo parecía normal, pero el animal empezó a presionarlo de la garganta.

Instagram accidentescartagena_ El pulpo atacó al buzo.

El hombre que estaba con su equipo de snorkel para pescar no tuvo otra opción que subir a la superficie para poder quitarse al pulpo que, con sus tentáculos tapó su boca y el tubo, bloqueando la entrada y salida de aire del pescador.

El clip fue grabado por otro experto que terminó asistiéndolo para salvar su vida. Los dos lograron remover al pez que volvió al agua.

Muchos fueron los comentarios que no estuvieron de acuerdo con que molestaran al animal para poder tener un video. “Nada tiene que estar molestándolo en su hábitat, lo que está quieto, se deja quieto”, “Por andar buscando lo q no se le ha perdido” y “Los animales no atacan si no los molesta”, fueron algunos de los comentarios.