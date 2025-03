La influenciadora y creadora de contenido Aida Victoria Merlano ha vuelto a ser el centro de una tormenta mediática en redes sociales. En esta ocasión, la barranquillera se vio obligada a desmentir la circulación de un video falso que la vincula con un acto aberrante.

Todo comenzó con una publicación en redes sociales que insinuaba que Merlano aparecía en un video de contenido sexual con un animal. La noticia se esparció rápidamente, logrando millones de visualizaciones y convirtiéndose en tendencia.

Sin embargo, la influenciadora decidió enfrentar la situación directamente y aclarar la verdad. “No quisiera yo tener que venir a hacerte este tipo de aclaraciones, pero esto no es cierto”, expresó en un video publicado en su cuenta de Instagram.

La grabación, que fue acompañada por la frase “Siempre tendrás la fuerza para resignificar lo que sea que te esté pasando”, muestra a una Merlano visiblemente frustrada por tener que desmentir una acusación tan grave y absurda.

“Sé que vas a decir: ‘¿Quién en su sano juicio lo creería?’ Pero cuando una comunidad entera decide atacarte y organizarse para hacerte daño, las mentiras se propagan rápido”, explicó.

La influenciadora reveló que esta no es la primera vez que es blanco de este tipo de ataques. En su mensaje, indicó que el vídeo habría sido difundido de manera orquestada por un grupo de personas con la intención de desprestigiarla.

“En algún momento de la vida alguien intentó humillarme, yo no me dejé y luego su comunidad me quedó odiando. Pues resulta que a día de hoy todavía no me sueltan”, mencionó.

Además del escándalo sobre el supuesto vídeo con el animal, Merlano también desmintió la circulación de otras grabaciones que aseguran que ella aparece en situaciones íntimas. A pesar de que algunas mujeres en dichos clips pueden tener cierto parecido con ella, dejó claro que no se trata de su persona.

“Si te das cuenta, la persona es un poco más voluptuosa que yo y yo tengo tatuajes en los antebrazos. Entonces, tampoco soy yo”, aseguró en su video.

Pero la situación va más allá de la difamación personal. Según denunció la creadora de contenido, los ataques incluyen filtraciones de sus datos personales y amenazas contra las empresas con las que trabaja.

“Hay una comunidad que intenta denigrarme constantemente, sacan mis datos, filtran mi número de teléfono y hasta reparten panfletos para que las marcas dejen de trabajar conmigo. Les dicen que si siguen asociándose conmigo, les van a tumbar las cuentas”, afirmó.

A pesar de la gravedad de la situación, Aida Victoria se mostró resiliente y aseguró que no permitirá que estos ataques la afecten emocionalmente. “Yo tengo dos opciones: o me echo a llorar y me deprimo, o resignifico esto y sigo adelante”, afirmó.

Su mensaje también incluyó una reflexión sobre la exposición de las mujeres en redes y cómo este tipo de ataques pueden afectar su salud mental. “A mí me han intentado humillar con estos videos, pero lo triste es que hay mujeres que sí son expuestas de verdad y sienten que su vida se acaba”, agregó.

Finalmente, la influenciadora envió un mensaje de fortaleza a quienes han pasado por situaciones similares y reiteró que no piensa ceder ante la presión de quienes buscan desacreditarla.

“Cuando alguien intente hacerte daño, este tiene que ser tu nuevo mantra: soy importante para ellos, porque soy inolvidable, imborrable e increíble. Y como no pienso dejar de serlo, esto me va a seguir pasando, pero no voy a dejar que me afecte”, concluyó.