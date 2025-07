El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este jueves que hay fuerzas de la derecha extrema que quieren romper las relaciones de su país con Estados Unidos para perjudicar la lucha contra el narcotráfico y subrayó que la nación andina “no es el enemigo”.

“Hay fuerzas de la derecha extrema que ya hemos visto actuar, tratando de cortar las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, les interesa”, dijo Petro en un discurso, y añadió que si eso sucede “buena parte del andamiaje que hemos construido (...) de lucha contra el crimen organizado se desploma”.

Petro habló horas después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, convocara de manera “urgente” al jefe de la misión diplomática de ese país en Bogotá, John McNamara, tras las denuncias “infundadas” del mandatario colombiano sobre un supuesto apoyo estadounidense a una trama de su excanciller Álvaro Leyva para sacarlo del poder.

Como respuesta, Petro llamó a consultas a su embajador en Washington, Daniel García-Peña, para que le informe del desarrollo de la agenda bilateral.

“Están tratando de destruir una relación que saben es un obstáculo, aún hoy y fuerte, no cualquiera, en la lucha contra las organizaciones criminales multinacionales”, agregó Petro en un discurso que dio en el acto de posesión del abogado Héctor Carvajal Londoño como magistrado de la Corte Constitucional.

El mandatario dijo que “lo único” que le critica a Estados Unidos es que “solo atacan” a las mafias “que van contra ellos y a veces dialogan con las otras porque no van contra ellos y a veces hacen negociaciones” con la idea de que, si no va contra ellos, “no hay problema”.

Petro destacó los éxitos de la cooperación entre los dos países en la incautación de drogas e insistió en que por eso una organización que llamó “la junta del narcotráfico” quiere “cortar las relaciones entre Colombia y Estados Unidos”. Luego “se emborrachan en Dubái, no sé en qué fiesta en medio del oro, ni me la imagino”, dijo.

“Entonces, a los funcionarios de origen cubano de Estados Unidos les digo: Escojan enemigos, nosotros no somos. Si ven que en su sociedad estas organizaciones están matando a 100.000 ciudadanos por año, el enemigo no es Colombia. Y Colombia puede ayudarlos a resolver el problema”, agregó en aparente referencia al secretario de Estado.

Según el mandatario, “esos que están llevando a (el presidente Donald) Trump hacia rupturas en América Latina lo están llevando para que se debilite todo el frente organizado de batalla que tenemos contra las organizaciones multinacionales del crimen”.

“Si Estados Unidos no quiere, seguimos con los europeos. No nos vamos a quedar solos. Pero hay que saber quién es el enemigo. Y el enemigo hoy no es ideológico. El enemigo hoy es criminal”, agregó Petro.