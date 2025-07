La conductora de uno de los reality shows más conocidos de la televisión colombiana, Andrea Serna, ha mantenido durante años una imagen de neutralidad y profesionalismo frente a las cámaras del Desafío. Sin embargo, en una reciente entrevista con Lo Más Viral, la presentadora vallecaucana se refirió a la compleja relación emocional que mantiene con los participantes del programa.

“Mi relación con los participantes del desafío es rarísima porque yo los admiro cantidades, pero en silencio”, confesó Serna. La presentadora explicó que, aunque su papel exige mantener distancia profesional, detrás de cámaras experimenta las mismas emociones que cualquier televidente.

El formato del programa impone restricciones estrictas que impiden a la conductora mostrar preferencias o cercanía con los participantes. “Todo lo que les pasa lo vivo en silencio, porque cuando los veo en persona me tienen muchísimo respeto y lo valoro cantidades. Pero yo por dentro soy: ‘Ay, Dios mío, lo que les está pasando’”, expresó.

Andrea Serna ha consolidado su posición como la cara del Desafío gracias a su capacidad para mantener la seriedad y objetividad que el formato requiere. Su trabajo consiste en explicar las pruebas y realizar llamados de atención, convirtiéndose en fuente de frases icónicas en redes sociales de manera ocasional.

La presentadora reconoció que rompe esta barrera profesional únicamente cuando los participantes son eliminados o cuando se los encuentra fuera del programa. Es en esos momentos cuando puede expresar libremente sus sentimientos hacia los concursantes.

Los participantes favoritos de Andrea Serna en El Desafío

Por primera vez, Serna admitió públicamente tener participantes favoritos. “A mí Valkyria me marcó”, confesó, refiriéndose a la ganadora del Desafío The Box 2022. La presentadora destacó no solo las habilidades atléticas de Valkyria, sino su integridad como competidora: “por la calidad de jugadora en muchos aspectos, no solamente las pistas, donde era una atleta tremenda, sino como vivía el tema de ser una atleta integral, cómo era en la casa, todo era con mucha coherencia”.

También mencionó a Kevyn, el más reciente ganador, especialmente por “esa final que tuvo con Guajira, que la tenía pendiente”, y a Sensei, campeón de la temporada 2023. De la temporada actual, anticipó que Rata del equipo Gamma ha captado su atención por su competencia directa con Sensei en la disciplina OCR.

La conductora subrayó que el programa no solo exige fortaleza física, sino mental, tanto para participantes como para el equipo de producción. “No puedes llegar al Desafío sin unas fortalezas físicas importantes, pero llegan los instantes de quiebre como varios ciclos sin comer, temas de convivencia difíciles y realmente lo que te rescata en ese instante es tu fortaleza mental”, explicó.

Serna también reveló los desafíos personales que enfrenta como presentadora: “A uno el cuerpo muchas veces le dice: ‘Ay, qué cansancio’, porque nosotros grabamos sin parar, no es que el sábado nos vamos para la casa. Es la mente la que te dice: ‘No, hermana, usted es que la que aceptó el reto de ser la conductora del Desafío no fue la señora que va pasando por la esquina, fue usted. Así que se me para esa cama que nos vamos a entrenar a las 5:15 de la mañana’”.