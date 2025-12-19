Barranquilla volvió a demostrar su capacidad para acoger grandes eventos de la industria creativa y digital. El pasado domingo 14 de diciembre, el Pabellón de Cristal del Gran Malecón del Río fue el epicentro de la primera ‘GamerCon’, una cita dedicada a los eSports, el gaming y la cultura geek que, según cifras de la organización, reunió a 2.200 asistentes en una sola jornada.

El evento se desarrolló en seis arenas competitivas, cada una destinada a un torneo oficial: Valorant, FIFA, League of Legends, Clash Royale, Super Smash Bros y Counter-Strike 2, títulos que convocaron a jugadores competitivos y comunidades de fanáticos en un ambiente marcado por la tecnología, la emoción y el espectáculo.

Cortesía La ‘GamerCon’ se convirtió en un evento cargado de videojuegos, tecnología y mucha cultura.

Pero GamerCon 2025 fue mucho más que competencia. La experiencia se amplió con una zona recreativa que incluyó juegos de mesa, realidad virtual, robótica, consolas retro, Just Dance, Mario Kart y las más recientes plataformas como Nintendo Switch 2, además de espacios comerciales, gastronomía y propuestas vinculadas al anime y la cultura geek.

“GamerCon 2025 fue un torneo de eSports, pero también un gran espacio recreativo. Logramos reunir no solo a la comunidad competitiva del gaming, sino también a la comunidad geek, anime y creativa en general”, explicó a EL HERALDO su organizador, Arturo José Char, quien calificó el encuentro como un “mega evento” por su diversidad y alcance.

La jornada también incluyó shows de freestyle, una pasarela cosplay y presentaciones musicales en vivo, entre ellas una banda de rock, que complementaron la oferta cultural y reforzaron el carácter inclusivo del evento.

Uno de los datos que más resaltó la organización fue el volumen de público. “Tuvimos más de 2.200 participantes en un solo día. Para dimensionarlo, en la Luna del Río asistieron cerca de 8.500 personas durante todo un fin de semana; nosotros, en un solo evento y con menos tiempo de promoción, sin mucha inversión, alcanzamos más de un cuarto de esa cifra”, señaló Char, visiblemente satisfecho con los resultados.

El respaldo del sector tecnológico fue clave para elevar el estándar de producción. Janus, ASRock e Intel figuraron como aliados estratégicos, aportando infraestructura y soporte técnico. A ello se sumó el acompañamiento institucional de la Alcaldía de Barranquilla, incluida su Secretaría Distrital de Deportes, como parte del impulso a iniciativas que fortalecen la economía digital y creativa de la ciudad.

“GamerCon nace para responder a una comunidad que venía creciendo y que pedía un evento de ciudad: un punto de encuentro entre competencia, aprendizaje, entretenimiento y oportunidades para la industria digital”, destacó la organización en su balance oficial.

Tras el éxito de esta edición, GamerCon proyecta su futuro con ambición. La meta para 2026 es consolidarse como una cita anual, ampliar alianzas, fortalecer los formatos competitivos y ofrecer nuevas experiencias para asistentes, marcas y creadores de contenido.

“Gracias a este evento ya han llegado bastantes diferentes propuestas. Definitivamente fue un evento que está trayendo el mercado internacional hacia acá. Fue un piloto para el mundo de gaming y el mundo de tecnología, demostrando que en Barranquilla sí se hacen eventos de alta calidad, de otro nivel. Después le contaré un poquito más, pero por lo menos nos atrevemos a soñar y a decir ¿por qué no hacemos una en Puerta de Oro el otro año?”.