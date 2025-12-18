Barranquilla no cambia de piel ni de ánimo cuando diciembre avanza. La ciudad vive un cierre de calendario marcado por la alegría que se desató tras la consagración de Junior campeón y que, como ya es costumbre, terminó adelantando el Carnaval.

Lea aquí: El principal sindicato de actores de Hollywood honrará la trayectoria de Harrison Ford

En medio de ese ambiente, este jueves se escribió un nueva página de la fiesta que se viene con la entrega de los decretos que oficializan a Sharon Acosta y Joshua Ortiz como reyes del Carnaval de los Niños 2026.

No hay futuro posible para la fiesta si no hay niños que la conozcan y así lo resaltó el director de Carnaval de Barranquilla S.A.S. Juan José Jaramillo.

“Niños que, con su legado vivo de nuestra música y nuestra cultura, nos demuestran que cuando la herencia, el talento y la pasión se encuentran, nace una dupla que representa con autenticidad el espíritu del Carnaval”.

Jaramillo exaltó el legado del profesor Julio Adán Hernández, creador del Carnaval de los Niños. “Este momento también es una oportunidad para exaltar un gran legado, el legado del profe Julio Adán Hernández, creador del Carnaval de los Niños, para lo cual pido un gran aplauso”, dijo.

Jeisson Gutiérrez Los reyes del Carnaval de los Niños 2026 Sharon Acosta y Joshua Ortiz.

Jeisson Gutiérrez Los reyes del Carnaval de los Niños 2026 Sharon Acosta y Joshua Ortiz.

Con gratitud, el profe Julio Adán, como es llamado de cariño, resaltó este proyecto que durante más de 20 años ha fortalecido el semillero de la fiesta.

“Barranquilla es la única ciudad en el mundo, y ustedes discúlpenme si tiembla todo mi cuerpo, pero la única ciudad en el mundo que cuenta con un aporte de las nuevas generaciones como el Carnaval de los Niños. No hay otra ciudad en el mundo en donde sus niños hayan propuesto algo para avanzar en la sociedad”.

Un legado vivo

Tal como lo expresa su consigna, Sharon y Joshua son un legado vivo y es por ello que previo al acto, cada uno hizo gala de su herencia.

Sharon, con su vena musical, realizó un perfomance bailando una variedad de géneros en compañía de ‘Afroquilla’. Por su parte, Joshua se presentó con su Gabaratico de la 8 y todos encendieron una verdadera fiesta.

Luego, la familia Escorcia recibió un reconocimiento gracias a su labor por mantener el legado del disfraz El Descabezado.

Asimismo fue para la familia Acosta. Allí, el Checo subió a tarima para también hacer parte de la entrega oficial del decreto en manos de los reyes del Carnaval 2026, Michelle Char y Adolfo Maury.

Sharon, de 11 años, estudiante del Royal School, representa la tercera generación de una dinastía musical ligada al Carnaval. Es hija de Jazmín Tobón y de Checo Acosta, y nieta de Alci Acosta, figura que marcó a la música popular. Desde los tres años ha recibido formación en danza, además es pianista y gimnasta, talentos que ha cultivado con disciplina y pasión.

Jeisson Gutiérrez Los reyes del Carnaval de los Niños 2026 Sharon Acosta y Joshua Ortiz.

Jeisson Gutiérrez Los reyes del Carnaval de los Niños 2026 Sharon Acosta y Joshua Ortiz.

Joshua, con 10 años, es integrante del Garabatico de la 8, donde personifica a la Muerte. También, ha sido parte activa de la Cumbiamba La Revoltosa y el grupo de mapalé Afro King.

Finalmente, izaron la bandera afuera de la Casa del Carnaval con toda la monarquía.

“De hoy en un mes tendremos siete eventos gratis para todos ustedes, así que espero que nos acompañen para seguir resaltando la herencia de nuestra tradición”.

Le puede interesar: Silvestre Dangond y J Balvin sorprenderán con sus presentaciones en el Festival de la Leyenda Vallenata 2026: conozca la programación

Con la misma alegría, Joshua dijo: “los niños como yo han crecido con tradición, así que los invito a todos los eventos para que juntos sigamos creciendo con tradición”.