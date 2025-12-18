La edición 59 del Festival de la Leyenda Vallenata, en homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y El Binomio de Oro de América, estará cargada de sorpresas. Este jueves 18 de diciembre la Fundación confirmó su programación para las celebraciones que se realizarán entre el 29 de abril y el 2 de mayo de 2026.

El anuncio oficial reveló que Silvestre Dangond será uno de los protagonistas del evento musical durante la noche del 1 de mayo, fecha en la que cerrará su gira ‘El último baile’ acompañado de Juancho de la Espriella.

Además de Dangond, esa misma velada contará con la participación de Guayacán Orquesta, y de Jean Carlos Centeno, quien también fue miembro del el Binomio de Oro.

La jornada del 2 de mayo incluirá el tradicional homenaje al Binomio de Oro de América, con presencia de su fundador Israel Romero, seguido por la coronación del nuevo Rey Vallenato.

En una de las sorpresas más comentadas de la programación, es la presencia de J Balvin, quien subirá al escenario esa misma noche, para poner a bailar a los asistentes con el género urbano.

La agenda artística también contempla las actuaciones de El Churo Díaz y Elder Dayán.

Cronograma de venta oficial

La boletería ya está en marcha: la preventa exclusiva para clientes Davivienda será del 17 al 20 de diciembre de 2025, mientras que la venta general al público comenzará el 20 de diciembre, ofreciendo acceso a las distintas noches del festival.

Además de los conciertos, la edición 2026 incluirá actividades tradicionales como desfiles de piloneras, el recorrido de Jeep Willys Parranderos, concursos de acordeón en diferentes categorías, piquerías, canción inédita y conversatorios que promueven la riqueza cultural del vallenato como patrimonio musical del país.