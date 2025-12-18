Miles de hogares en Colombia se preparan cada noche desde el 16 al 24 de diciembre para celebrar la Novena de Aguinaldos.

Los creyentes católicos se reúnen para recordar, a través de la oración, la espera del nacimiento de Jesús. En ese espacio también se fortalecen los lazos afectivos, se comparten alimentos típicos y se revive una costumbre que ha pasado de generación en generación.

¿Existe una hora exacta para rezar la Novena?

Aunque muchos piensan que hay un horario establecido, lo cierto es que la Iglesia Católica no fija una hora específica para realizar la Novena de Aguinaldos. En la práctica, cada familia adapta el momento según su rutina y disponibilidad.

En Colombia, es común que la novena se realice al final de la tarde o en la noche, cuando la mayoría de los integrantes del hogar ya ha terminado sus actividades diarias. Este horario suele propiciar un ambiente más calmado y propicio para la reflexión.

Otras familias optan por rezarla a las 3:00 de la tarde, una hora simbólica dentro de la tradición cristiana por estar asociada a la muerte de Jesús. Sin embargo, esta elección responde más al significado espiritual que a una norma religiosa.

Tal como lo explicó el sacerdote José William Hernández Guarín, la novena puede hacerse en cualquier momento del día, siempre que exista disposición y recogimiento lo importante no es el reloj, sino la intención y la participación de los creyentes.