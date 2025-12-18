Puerto Colombia se prepara para recibir este sábado una nueva apuesta por el pensamiento y la circulación cultural en el Caribe. Se trata de los Encuentros AKUNHE, una iniciativa promovida por el colectivo creativo y cultural AwaSaré, que busca generar espacios de diálogo en torno a la gestión cultural, las tradiciones del territorio y el papel de las comunidades en la construcción de memoria y tejido social.

La jornada se realizará el 20 de diciembre en el Salón Multifuncional de la Plaza Municipal de Puerto Colombia, ubicado en la carrera 4 #2-18. El encuentro iniciará a las 2:00 de la tarde con el foro titulado ‘El Caribe grande hacia el mundo: retos, perspectivas y desafíos de los procesos culturales y artísticos’, un espacio pensado para compartir experiencias, reflexiones y aprendizajes desde distintas miradas del sector cultural.

Uno de los principales atractivos del evento será la participación del grupo Tonada, agrupación que recientemente regresó de una gira por Europa y que fue nominada a los Latin Grammy 2024 en la categoría de Mejor Álbum Folclórico. Su presencia marca la apertura oficial de este ciclo de encuentros, con una conversación centrada en el bullerengue, el folclor y los procesos de circulación de las músicas tradicionales más allá del ámbito local.

La programación continuará a las 5:00 de la tarde con un micrófono abierto, en el que se realizará la presentación y muestra de grupos artísticos y culturales del territorio, ofreciendo un espacio para que nuevas voces y propuestas compartan su trabajo con la comunidad.

Los Encuentros AKUNHE cuentan con el respaldo de organizaciones como la Fundación María Mulata, la Fundación Cultural Tonada, la comunidad Kumbé, Tierra Mol, entre otros aliados culturales e institucionales del municipio. La iniciativa apunta a consolidarse como un espacio periódico de conversación y formación, donde la experiencia comunitaria se convierta en conocimiento y referencia para las nuevas generaciones.

El evento es de acceso abierto y está dirigido a gestores culturales, artistas, estudiantes y público en general interesado en los procesos culturales del Caribe. Puerto Colombia será, por una tarde, un punto de encuentro para la palabra, la música y la reflexión colectiva.

