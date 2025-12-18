En un acto que une memoria, cultura y gratitud institucional, la Universidad del Norte nombró este semestre la sala BibLab 2 de la Biblioteca Karl C. Parrish Jr. como Sala Tita Cepeda, en honor a Teresa Manotas de Cepeda, conocida como Tita, una de las figuras más influyentes en la preservación y promoción del arte y la cultura del Caribe colombiano. El martes 2 de diciembre, la gestora cultural recorrió el espacio junto al rector, colaboradores de la biblioteca y académicos, en una visita cargada de simbolismo y reconocimiento.

El nombramiento reconoce una trayectoria que ha marcado profundamente la vida cultural de la región. Viuda del escritor y periodista Álvaro Cepeda Samudio, Tita ha dedicado más de cinco décadas a fortalecer instituciones, actividades y proyectos orientados al cine, las artes y la cultura del Caribe y del país, guiada siempre por la búsqueda de la excelencia. Su esfuerzo constante ha permitido que el legado de Cepeda Samudio permanezca vivo, no como un recuerdo estático, sino como una fuerza activa en la vida cultural del Caribe colombiano.

A lo largo de su carrera, ha impulsado iniciativas de preservación patrimonial y de promoción de la cultura audiovisual que hoy constituyen referentes obligados. La creación y consolidación de estos espacios, muchos de ellos fundamentales para la circulación de saberes y manifestaciones artísticas en la región, son testimonio de su liderazgo y visión.

Su vínculo con la Universidad del Norte también se ha construido sobre bases sólidas. Durante décadas, Tita ha participado en actividades académicas, acompañando procesos intelectuales y culturales, además de realizar valiosas donaciones que enriquecen el acervo de la institución y fortalecen su misión educativa.

En 2024, Uninorte reconoció esa dedicación al otorgarle la Medalla Roble Amarillo, una distinción que destaca el impacto que ha tenido su trabajo en el impulso de espacios de creación y circulación del arte y la cultura en la región por más de 50 años.

La Sala Tita Cepeda se convierte ahora en un nuevo punto de encuentro entre su legado y las futuras generaciones de estudiantes, investigadores y creadores, que encontrarán allí un espacio para explorar, aprender y continuar construyendo el tejido cultural del Caribe.

