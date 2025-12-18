El cantautor y productor de pop tropical Gusi fue condecorado el pasado martes 16 de diciembre por el Concejo de Bogotá con la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez, en el grado Cruz de Oro, en reconocimiento a su trayectoria artística, su destacada contribución cultural y su vínculo profundo con la ciudad que ha marcado su vida personal y profesional.

Lea: ‘A orillas de Navidad’, una puesta en escena que conecta la fiesta decembrina con la tradición Caribe

La distinción fue entregada por el presidente del Concejo de Bogotá, Samir José Abisambra, quien presentó la proposición que dio lugar a este reconocimiento. Como parte del acto protocolario, Gusi recibió la medalla Cruz de Oro y un pergamino, símbolos de uno de los más altos honores civiles que entrega la ciudad.

Paola España comunicaciones Gusi fue condecorado con la Cruz de Oro por el Concejo de Bogotá.

“Bogotá es la ciudad donde crecí y me formé como persona y como músico. Aquí nacieron mis primeros sueños y mis primeros conciertos, y aquí construí el camino que me ha llevado a los escenarios de Colombia y del mundo. Es una ciudad multicultural, creativa y profundamente ligada a mi origen, al que siempre regreso”, expresó el artista durante el evento.

Paola España comunicaciones

También agradeció el reconocimiento a través de redes sociales: “Recibo con mucha gratitud la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez, en el grado Cruz de Oro, otorgada por el Concejo de Bogotá. Gracias a mi equipo, a mi familia y al público que me ha acompañado durante todos estos años”, escribió en su cuenta de X.

Recibo con mucha gratitud la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez, en el grado Cruz de Oro, otorgada por el Concejo de Bogotá. Gracias a mi equipo, a mi familia y al público que me ha acompañado durante todos estos años. pic.twitter.com/e3mXmIBxPB — G U S I (@gusi) December 16, 2025

La condecoración llega en un momento clave de su carrera, marcado por el desarrollo de ‘Vallenato Social Club’, el primer álbum colaborativo de vallenato liderado por Gusi, en el que rinde homenaje a las raíces de este género desde su mirada de cantautor pop tropical.

El 3 de diciembre Gusi presentó ‘Amor Viejo’, colaboración con Peter Manjarrés, cuarto sencillo de este proyecto que será lanzado en el primer semestre de 2026 y que reúne a voces emblemáticas del vallenato.

Lea: Disneyland París se ve afectado por basura durante huelga del personal de limpieza

El cinco veces nominado al Latin Grammy ha hecho de su carrera un homenaje a los sonidos tradicionales del Caribe colombiano y a la música tropical a través de un lenguaje contemporáneo que dialoga con el pop latino.

“Su propuesta artística ha permitido que nuevas generaciones se reconecten con las raíces musicales de Colombia, aportando frescura y vigencia a los ritmos nacionales en escenarios locales e internacionales”, destaca un comunicado de prensa del equipo de Gusi.

En su trayectoria se destacan éxitos como ‘Locos Dementes’, ‘Indira II’, ‘Tú Tienes Razón’, ‘Duele’, ‘Te Robaré’, ‘Ganas’ y ‘Rompecabezas’, entre otros.

En los Latin Grammy ha sido nominado por sus álbumes ’24/7′, ‘Al Son de Mi Corazón’, La Mandarina’ y ‘Monte Adentro’.

Lea: Petro dice que cancelación de asistencia de Laura Restrepo al Hay Festival la “enaltece”

Ha realizado colaboraciones musicales con artistas como Carlos Vives, Nacho, Silvestre Dangond, Andrés Cepeda, Franco De Vita, Mike Bahía, Greeicy, Luis Enrique y Gian Marco.