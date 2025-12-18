El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que la decisión de la escritora Laura Restrepo de retirarse del Hay Festival 2026, que se celebrará en enero en Cartagena de Indias, en rechazo a la invitación a la opositora venezolana y nobel de la paz María Corina Machado, la “enaltece”.

“Laura Restrepo es una de las más brillantes escritoras de América Latina. Me parece que rechazar una invasión es de latinoamericanos y eso la enaltece”, dijo el mandatario en X, en respuesta al candidato presidencial de la ultraderecha Abelardo de la Espriella que en un mensaje en la misma red social calificó a la autora como “activista disfrazada de escritora”.

Restrepo, autora de Delirio (Premio Alfaguara 2004), envió una carta hace tres días a la directora del festival, Cristina de la Fuente, en la que manifestó su desacuerdo con la invitación a Machado, a quien calificó de ser una “activa partidaria de la intervención militar de Estados Unidos en América Latina”.

“Invitar como ponente a la señora Machado ha sido cruzar la raya. No se le puede dar tarima y facilitar audiencia a quien, como la señora Machado, promueve posturas y actividades a favor del sometimiento de nuestros pueblos y contra la soberanía de nuestros países”, señaló Restrepo en la misiva, difundida por varios usuarios en redes sociales.

La escritora participó en los años 80 en los diálogos de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla del Movimiento 19 de Abril (M-19) -grupo en el que militó Petro- proceso que no llegó a un acuerdo y por el que recibió amenazas de muerte, lo que la llevó al exilio en México.

La organización del Hay Festival dio a conocer en noviembre pasado algunos de los nombres invitados a la edición de 2026 de este evento cultural, que nació hace 37 años en el pueblo galés de Hay-on-Wye y se celebra anualmente en distintas ciudades del mundo. En esta ocasión, Cartagena será sede del festival entre el 29 de enero y el 1 de febrero.

Otros escritores como Guisepe Caputo y la dominicana Mikaelah Drullard también anunciaron que no participarían en esta edición del festival en rechazo a la invitación de Machado.

