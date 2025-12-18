Del 18 al 21 de diciembre de 2025, el Teatro La Sala de Barranquilla será el escenario donde la compañía ‘OH! de Teatro’ encenderá la magia decembrina con su obra familiar “A Orillas de Navidad”, una puesta en escena que mezcla tradición, humor y música del Caribe colombiano para celebrar el espíritu de unión que define esta época del año.

Lea Disneyland París se ve afectado por basura durante huelga del personal de limpieza

“A Orillas de Navidad” es una obra teatral de 50 minutos, dirigida a públicos desde 1 hasta 99 años, que invita a un viaje lleno de color, danza, títeres y música, en una historia profundamente vinculada con el territorio y la tradición de la región Caribe colombiana.

Creada y dirigida por Oscar Leonardo Vásquez (vlosqui), esta apuesta dramatúrgica une elementos del Carnaval de Barranquilla, la juglaría, la décima y la narración oral, acercando la Navidad a las raíces culturales que la hacen tan única en nuestro litoral.

“El teatro navideño en el Caribe no solo entretiene: nos recuerda quiénes somos. Desde las escuelas hasta nuestras comunidades, el arte mantiene viva la esperanza y le da sentido a la celebración. Cuando una familia se reúne frente al escenario, también se fortalece su historia colectiva”, asegura Oscar Leonardo, director bumangués de la compañía ‘OH! De Teatro’.

Aquí Petro dice que cancelación de asistencia de Laura Restrepo al Hay Festival la “enaltece”

“El montaje reúne artistas de Barranquilla, Soledad y Galapa, quienes aportan su talento tanto en la interpretación como en la creación artesanal del universo de la obra: vestuarios, títeres y utilería hechos a mano, cargados de identidad”, agrega.

La obra relata la travesía de Adrián, un pequeño caimán que, al extraviarse lejos de su familia, inicia un viaje inesperado. En medio de la ribera del río Magdalena, se encuentra con un viejo árbol sabio y con la bondad de la naturaleza, quienes le revelan que su mayor deseo “volver con los suyos” puede cumplirse si confía en Santa Claus.

Pero no todo será tan fácil: la temida Mala Hora intentará desviar su destino, y solo podrá ser derrotada cuando Santa, junto al público, unan fuerzas para vencerla y así reunir al caimancito con su familia.

Además Angelina Jolie muestra por primera vez las cicatrices de su mastectomía con la que previno un cáncer

La obra se estará presentando en el Teatro La Sala, ubicado en la antigua Sociedad de Mejoras Públicas (Cra 54 no. 52-36) los días Jueves 18 de diciembre a las 6:00 p.m. y Domingo 21 de diciembre a las 3:30 p.m.

Un aporte cultural para el Caribe

La obra reivindica el orgullo identitario de la región al visibilizar ritmos y tradiciones locales, exaltar el territorio ribereño y la música del Carnaval, presentar la Navidad como una fiesta de comunidad y esperanza.

“Navidad en el Caribe significa juntarnos, cuidar la tradición y celebrar la vida. El teatro es esa chispa que recuerda a niños, niñas y adultos que la alegría siempre vuelve a casa”, agrega Oscar Leonardo (vlosqui) quien además de ser maestro en arte dramático egresado de la facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico, es también dramaturgo, gestor cultural y fotógrafo.

También El fraternal encuentro en Alemania entre Silvestre Dangond y Lucho Díaz