El teatro en Barranquilla sigue vigente, pues durante cuatros días los amantes de este arte tendrán la oportunidad de vivir de cerca la obra Viento, escrita por la dramaturga Geisha Haddad.

Esta es una propuesta escénica profundamente íntima, honesta y conmovedora, bajo la codirección de Haddad y Juan Diego Mosquera, quien además integra el elenco; esta propuesta se presentará desde este jueves y el 19, 20 y 21 de diciembre, en El Tana (calle 72 No. 55-65). Las primeras cuatro fechas han sido vendidas en su totalidad, solo hay cupo para la función del domingo.

Viento es un viaje emocional por la memoria de su protagonista, Amara, una mujer que se mueve entre recuerdos, heridas, decisiones inconclusas y la necesidad urgente de perdonarse.

Cortesía Obra teatral ‘Viento’.

La historia se construye a partir de fragmentos de su vida, de escenas que aparecen y desaparecen, llevando al espectador por un recorrido de temporadas.

“La obra es un fragmento de la historia de Amara, contado desde sus recuerdos. El espectador está en un tiempo presente, pero jugamos constantemente con las líneas temporales. Hay momentos en los que estamos en su pasado, otros en su presente, y ahí aparece el personaje que representa su futuro”, explicó la escritora Geisha Haddad en su diálogo con EL HERALDO.

Pasado, presente y futuro

Ese juego temporal es uno de los grandes aciertos de Viento, en escena conviven tres versiones simbólicas de Amara. La protagonista vive experiencias únicas desde las pérdidas que vive el ser humano a lo largo de su vida, y su futuro, encarnado por el personaje interpretado por María José Payares. Esta Amara futura irrumpe en la vida de la protagonista como una desconocida, para confrontarla, cuestionarla y, finalmente, acompañarla en un proceso de sanación.

“Viento se vive a través de la memoria de Amara, y este es un recorrido por la pérdida, el amor, la duda, la fragilidad y lo profundamente humano. En ese bucle de recuerdos aparece también la figura del exnovio, un vínculo que representa el conflicto de amar algo que no hace bien, una lucha emocional que resulta cercana y reconocible para muchos espectadores”, dijo Haddad.

Cortesía Obra teatral ‘Viento’.

Además del conflicto amoroso, Viento aborda otro eje sensible, el sueño artístico truncado.

“Amara es actriz y anhela dedicarse al cine y al teatro, pero una oportunidad decisiva le es arrebatada por circunstancias de la vida. Esa pérdida se suma a sus cuestionamientos internos y alimenta el viaje introspectivo que sostiene la obra”, agregó María José, actriz del proyecto que se estrena en la ciudad.

Desafíos y mensajes

Para Haddad, el desafío más grande ha sido llevar la obra del papel al escenario. “La escribí recientemente y es muy personal, porque trata también de muchas cosas de mi vida. Pasarla ya a una obra de teatro fue enfrentarme a mí misma, a momentos duros”, confesó. Esa honestidad atraviesa la obra y se traduce en una experiencia escénica cargada de sensibilidad.

La obra se presenta ante los barranquilleros como una propuesta contemporánea que apuesta por la introspección, la narrativa fragmentada y el riesgo escénico. En un lenguaje incómodo y emocional, la obra invita al público a reconocerse en los recuerdos, en las decisiones no tomadas y en la posibilidad de reconciliarse con uno mismo.

“Es muy significativo para nosotros poder hacer este proyecto, porque somos jóvenes talentosos que estamos luchando por nuestros sueños, sabemos que el teatro en Barranquilla no es como antes, pero todavía quedamos personas que seguimos haciendo la tarea. Esta es una historia que lleva a la nostalgia de diciembre, época en la que se hacen balances. No estar bien también nos ayuda a seguir y queremos que vayan sin expectativas, simplemente dejándose llevar por las emociones”, dijo la escritora.

Por su parte, María José mencionó: “Utilizaremos lenguajes incómodos, que quizá en la vida diaria no nos atrevemos a decir, hay cosas que callamos y es precisamente esa frustración la que queremos mostrar, de verdad que sí es algo completamente íntimo, vamos a tener al público cerca, actuaremos entre ellos y espero que todos podamos vivir una experiencia única”.