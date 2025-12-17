Las Novenas de Aguinaldo hacen parte esencial de las celebraciones decembrinas en Colombia y se han consolidado como una de las tradiciones religiosas y culturales más representativas del país.

Y es que reúne a familias durante nueve días consecutivos, combina la preparación espiritual para la Navidad con música y gastronomía.

Las novenas tienen un origen histórico que se remonta varios siglos atrás y que explica su permanencia y arraigo en el calendario cultural del país.

¿Cómo surgieron las Novenas de Aguinaldo?

El origen de las Novenas de Aguinaldo se sitúa en el siglo XVII, cuando el religioso ecuatoriano fray Fernando de Jesús Larrea y Dávalos redactó una serie de oraciones destinadas a preparar espiritualmente a los fieles para el nacimiento de Jesús. El concepto de “novena” responde a una práctica devocional de nueve días consecutivos, símbolo de espera y reflexión dentro del tiempo de Adviento.

Estas oraciones comenzaron a difundirse gradualmente por distintos territorios de América Latina y llegaron a Colombia hacia mediados del siglo XVIII. En sus primeras etapas, el rezo se realizaba principalmente en espacios religiosos como conventos e iglesias, donde cumplía una función catequética y espiritual.

Durante el siglo XIX, la tradición experimentó un punto de inflexión clave gracias a la adaptación realizada por la madre María Ignacia. Esta versión ajustó el lenguaje y los contenidos para hacerlos más cercanos a la población colombiana, lo que facilitó su difusión en colegios, comunidades religiosas y hogares.

A partir de ese momento, las novenas dejaron de ser una práctica exclusiva del ámbito eclesiástico y comenzaron a integrarse de forma masiva en la vida cotidiana. El rezo pasó a convertirse en un espacio de encuentro familiar y vecinal, fortaleciendo la dimensión comunitaria de la celebración.

Este es un fascimil de dicha novena de aguinaldos en donde muchas de sus palabras se conservan hasta nuestros días y quizás para el léxico de muchos es un enredo, además de haber sido modificada en 1910 por Bertilda Samper Acosta (la Madre Maria Ignacia). pic.twitter.com/W8UmTBIyhk — Germán Pino A. (@Pino_Arboleda) December 16, 2025

Con el paso del tiempo, las Novenas de Navidad incorporaron elementos culturales que hoy son inseparables del ritual. Los villancicos se sumaron a las oraciones, así como la preparación de platos típicos como la natilla y los buñuelos.

En Colombia, las Novenas de Navidad se celebran tradicionalmente del 16 al 24 de diciembre, culminando en la Nochebuena. Esta estructura se consolidó entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, cuando el rezo se estableció definitivamente en los hogares como antesala a la celebración del nacimiento del Niño Dios.

¿Dónde celebran las Novenas de Aguinaldos en Barranquilla?

La Alcaldía de Barranquilla dispuso varios parques y sitios de la ciudad para que los niños y adultos asistieran a las Novenas de Aguinaldos desde el 16 al 24 de diciembre. Cada día debe estar atento a las redes sociales.