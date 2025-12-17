Con la llegada de diciembre, el ambiente navideño comienza a sentirse en todo el país y, con él, el inicio de una de las tradiciones más queridas por los colombianos: las novenas de aguinaldo, que se celebran del 16 al 24 de diciembre como antesala a la Nochebuena.

Estos encuentros se han consolidado como espacios de unión familiar, donde adultos y niños se reúnen para rezar, cantar villancicos y recordar los pasajes que relatan el anuncio y nacimiento del Niño Jesús en Belén.

Sin embargo, más allá de las oraciones y los platos típicos, muchas familias han decidido darle un giro creativo a estas jornadas incorporando juegos y dinámicas que llenan de alegría cada noche.

Las actividades suelen pensarse para integrar a todos los miembros del hogar. Uno de los clásicos que nunca pasa de moda es el conocido juego del ‘stop’, muy popular entre generaciones. La dinámica consiste en completar, en el menor tiempo posible, listas de palabras según distintas categorías y una letra determinada.

En su versión navideña, este juego se adapta fácilmente con temáticas propias de la época como villancicos, comidas típicas, ciudades colombianas, personajes del pesebre u objetos infaltables de la decoración decembrina.

Otra opción que garantiza risas es la actuación navideña. Las dinámicas de imitación suelen ser un éxito en reuniones familiares, ya que invitan a cada participante a representar personajes o elementos propios de la Navidad. Desde Papá Noel y los animales del pesebre hasta árboles, luces o galletas, la creatividad no tiene límites y el buen humor está asegurado.

Asimismo, poner a prueba los sentidos se ha convertido en una alternativa llamativa durante las novenas. Utilizando medias o botas navideñas, símbolos tradicionales de la decoración decembrina, se esconden objetos sorpresa que los participantes deben identificar únicamente con el tacto, sin mirar su contenido.

De esta manera, las novenas no solo conservan su esencia religiosa, sino que también se transforman en escenarios de entretenimiento, unión y recuerdos inolvidables para las familias colombianas durante la temporada más esperada del año.

