Un estudio publicado recientemente en la revista ‘Ethology’ halló una diferencia en el comportamiento del saludo de los gatos domésticos hacia los cuidadores hombres y hacia las mujeres.

Expertos de la Universidad de Ankara en Turquía realizaron el estudio basándose en el comportamiento de 31 gatos domésticos. Los ciudadadores, hombres y mujeres, fueron convocados a través de redes sociales y correo electrónico para que participaran en el estudio con su mascota.

La recopilación de datos se llevó a cabo entre 2022 y 2024. Los criterios de inclusión exigieron que los participantes fueran adultos que hubieran cuidado a sus gatos durante un mínimo de seis meses y que los gatos tuvieran al menos ocho meses de edad (es decir, adultos) en el momento del estudio.

Pexels

Los investigadores pidieron a los cuidadores que grabaran un video de cinco minutos de su interacción con su gato inmediatamente después de regresar a casa del trabajo o la escuela con una cámara de pecho, ya sea su teléfono celular o una GoPro Hero 7.

“Se les indicó que comenzaran a grabar antes de abrir la puerta para asegurar que el saludo espontáneo del gato a su llegada quedara completamente grabado. Además, se les indicó que se comportaran de la forma más natural posible para garantizar grabaciones ecológicamente válidas. La cámara permaneció activa durante toda la interacción”, se lee en el estudio.

Tras revisar las grabaciones y analizar el comportamiento de los gatos, el único hallazgo significativo fue que los gatos utilizaban la comunicación vocal, como maullido o ronroneo, con mayor frecuencia al saludar a sus cuidadores masculinos.

¿Por qué los gatos maúllan más a los hombres?

El estudio sugiere que este patrón se debe a que “las cuidadoras suelen ser más interactivas verbalmente, más hábiles para interpretar las vocalizaciones felinas y más propensas a imitar las vocalizaciones de sus gato. Por lo tanto, es posible que los cuidadores masculinos requieran vocalizaciones más explícitas para percibir y responder a las necesidades de sus gatos”.

Pexels

Así, la falta de interacción de los hombres con los gatos refuerza la tendencia de estos a utilizar un comportamiento vocal más dirigido y frecuente para atraer su atención.

“Nuestros resultados mostraron que los gatos vocalizaban con mayor frecuencia hacia los cuidadores masculinos, mientras que ningún otro factor demográfico tuvo un efecto perceptible en la frecuencia o duración de los saludos”, concluye la investigación.