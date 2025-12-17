En Colombia la llegada de la Navidad trae consigo una pregunta común en muchas familias: ¿los regalos se abren el 24 en la noche o el 25 en la mañana? Aunque no existe una respuesta única, estas costumbres dependen de las tradiciones de cada familia.

En Nochebuena, cada 24 de diciembre, abrir los regalos es uno de los momentos más esperados y está ligado a la reunión familiar y al ambiente festivo que se vive durante la cena. Para muchos, este instante simboliza el agradecimiento y el valor de estar juntos, más allá del obsequio que se recibe.

Sin embargo, otras familias prefieren esperar hasta la mañana del 25, cuando los regalos aparecen bajo el árbol como un gesto de sorpresa e ilusión, especialmente para los niños. Esta tradición también mantiene viva la emoción navideña.

Ambas costumbres conviven en la sociedad y ninguna es incorrecta. No hay un día exacto para abrir los regalos, cada familia decide el momento según sus costumbres y creencias. Ya sea en la noche del 24 o en la mañana del 25, lo más importante es que la Navidad recuerda la unión y el amor con los que se comparte.

