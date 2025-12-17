La reconocida actriz australiana Rachael Carpani falleció a los 45 años de edad, el pasado 7 de diciembre, pero la confirmación de su deceso se hizo público el lunes 15, según manifestó su familia, a través de un comunicado difundido en redes sociales.

La noticia fue compartida públicamente a través de Instagram por su hermana, la música Georgia Carpani, en nombre de sus padres, Tony y Gael Carpani. Pudo conocerse que la intérprete padecía una grave enfermedad.

“Con gran tristeza, Tony y Gael Carpani anuncian que su hermosa hija, la querida actriz australiana Rachael Carpani, falleció inesperadamente pero pacíficamente después de una larga lucha contra una enfermedad crónica, en las primeras horas del domingo 7 de diciembre“, se lee en el comunicado difundido por la familia Carpani.

“El funeral será un evento privado, que se celebrará el viernes 19 de diciembre con familiares y amigos cercanos. La familia solicita privacidad en este momento tan difícil y no hará más declaraciones“, añadió su familia.

Aun no se han hecho úblicas las causas específicas de su muerte.

Rachael Carpani participó en producciones internacionales, entre ellas la serie estadounidense ‘NCIS: Los Ángeles’, con la que se hizo famosa fuera de su país. Asimismo, la serie dramática ‘McLeod’s Daughters’ (Las hijas de McLeod), en la que interpretó a ‘Jodi Fountain-McLeod’