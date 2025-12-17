Como lo dijo el gran Diomedes Díaz en su canción ‘Regalo a Barranquilla’, el de ayer terminó convertido en un verdadero Martes de Carnaval. El juniorismo enloqueció luego de que el equipo costeño alcanzara la undécima estrella.

Dentro de los fieles hinchas del onceno tiburón hay varios artistas, especialmente de la música vallenata que celebraron hasta rabiar la obtención de este nuevo título.

Uno de ellos es Elder Dayán Díaaz, heredero musical del Cacique de La Junta, quien se mostró efusivo en sus historias de Instagram, en las que dijo: “Gracias mi Junior por regalarme la estrella pal arbolito” e inmediatamente acompañado de su familia canta el tema ‘Junior campeón’. “‘Viva Junior de Curramba/Junior Campeón/El Junior de Barranquilla/Junior Campeón/Con agua de Maranguango/Maranguango de Verón”.

Además compartió una publicación en la que aparece con la bandera rojiblanca en las manos. “Junior de mi alma campeón!!!”, escribió el artista nacido en Fundación, Magdalena.

Otro que se sumó a la celebración es el cantautor valduparense Diego Daza quien subió una foto besando el escudo del equipo, acompañada del siguiente mensaje. “Campeones Ju ju Junior”.

Daza también publicó un video del festejo del club con la canción de moda, ‘Directo al Cora’.

A su turno, el también cantante valduparense Peter Manjarrés, dedicó tres historias al club de sus amores. Con la camisa puesta escribió: “Junior campeón”.

Lo propio hizo el guajiro Óscar Gamarra, quien dijo: “Llegó la 11”.

Haffit David desde su natal Riohacha salió en caravana a celebrar el título, mostrándose evidentemente entusiasmado.