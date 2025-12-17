Daniella Mass vuelve a Barranquilla para presentar Mass Navidad, un concierto pensado para la temporada y para el reencuentro con su público.

El regreso, asegura, no es un acto rutinario sino un viaje emocional hacia el origen de su carrera.

“Volver a Barranquilla siempre me acelera el corazón. Aquí fue donde todo comenzó, donde aprendí a cantar y a soñar con escenarios que parecían imposibles”, cuenta la artista en conversación con EL HERALDO.

La soprano de coloratura, quien ha cantado con Andrea Bocelli y compartido escenario con José Carreras, explica que al subir a la tarima en su ciudad no se siente como la intérprete que ha recorrido tantos países, sino como la niña que empezó en la música. “Cuando regreso, no vuelvo como la artista que se fue, sino como la niña que sigue sintiendo la misma emoción al cantar frente a su gente”, dice.

Mass Navidad fue concebido como un espectáculo completo, pero con una intención cercana. El formato combina cuarteto de cuerdas, banda, coros y repertorio navideño. Para ella, sin embargo, la estructura técnica solo funciona si hay una conexión sincera.

“Definitivamente es un espectáculo, pero con alma muy personal”, afirma. La soprano destaca que una espiritualidad particular atraviesa todo el concierto, especialmente cuando interpreta el Ave Maria, aunque insiste en que el objetivo central es compartir una celebración genuina con el público barranquillero. “No es solo un show, es una forma de compartir la magia de la música y los recuerdos con todos”.

Llena de reflexiones

La artista también reflexiona sobre el oficio y la constante exigencia técnica que requiere una voz de su rango. Asegura que uno de los problemas más frecuentes entre los jóvenes cantantes es creer que ya no necesitan seguir trabajando su instrumento.

“La mentira más grande que encuentro en los jóvenes cantantes hoy es que dejan de trabajar en su técnica vocal una vez que alcanzan cierto nivel, porque creen que lo saben todo”, comenta.

Y añade que esa idea puede frenar carreras prometedoras. “Las cuerdas vocales son músculos; si no los entrenas, pierdes flexibilidad y fortaleza. Tienen que seguir trabajando y avanzando”, señala.

Para Mass, el idioma en el que se canta influye directamente en la emoción que se transmite. Ha interpretado repertorios en japonés, italiano, inglés, portugués y español, y cada uno le revela matices distintos.

“Cada idioma tiene su propia luz. Su propia forma de hacerte sentir”, expresa. Explica que en japonés encuentra una calma particular, mientras en inglés aparece una nostalgia distinta y en español se activa una conexión más directa con su historia. Considera que esa versatilidad es parte fundamental de su crecimiento.

Cortesía

‘Mass Liripop’

Uno de los elementos más visibles de su carrera es el Liripop, el estilo que desarrolló desde la adolescencia. La soprano recuerda que en ese momento no quería limitarse a la ópera tradicional y tampoco veía sentido en renunciar a la música popular.

“La ópera es y siempre será mi alma, pero estamos hechos de matices y hay que ser valientes para romper los moldes”, afirma. Esa búsqueda derivó en una mezcla que hoy es parte esencial de su identidad artística.

“Tuve el valor de ser libre y cantar hasta que el corazón se sintiera en paz”, afirma.

Mass también sostiene que el miedo escénico es una señal saludable en la vida de una intérprete. Los años de experiencia, los escenarios masivos y las producciones internacionales no han eliminado esa sensación previa a cada presentación.

“Aprendí que mientras sigas sintiendo nervios antes de cantar, sigues enamorada de tu arte”, explica. Para ella, la ausencia de nervios sería una alerta de desconexión. “La pasión es todo en la música. Y con la pasión vienen el miedo, la adrenalina y la vida misma”, señala.

Aunque su agenda continúa llena y su proyección internacional se mantiene activa, la soprano conserva proyectos que quiere consolidar con el tiempo. Uno de ellos es su producción de bandas sonoras para cine, un camino que avanza de manera constante.

“Aún hay muchos sueños por cumplir. Uno de los más grandes es terminar mi producción de bandas sonoras para cine”, dice.

No considera que sea un objetivo lejano. “Son sueños grandes, sí, pero no imposibles. Lo importante es seguir andando, seguir creando y nunca rendirse”.

Mass Navidad se presentará en Barranquilla este miércoles 17 de diciembre, y será, según la artista, la oportunidad de compartir esta época con quienes han acompañado su historia desde el comienzo.