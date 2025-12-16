En plena celebración de la Navidad, el Museo Un Momento de Fantasía conmemora seis años de existencia reafirmando su vocación como un espacio singular en América Latina, dedicado a resguardar la memoria, el encanto y el valor artístico de los juguetes clásicos.

Esta iniciativa, creada por la recordada Doña Socorro Gómez de París, nació como un sueño familiar y hoy se consolida como un referente cultural con profundo sentido social.

Lea aquí: Encuentro internacional de escritores y poetas, la palabra uniendo al mundo desde el Caribe

Durante su trayectoria, el museo ha abierto sus puertas a miles de visitantes nacionales e internacionales, así como a niños y niñas de instituciones educativas y centros escolares de Cartagena, quienes encuentran en este lugar una experiencia formativa donde la nostalgia, el arte y el aprendizaje se entrelazan para estimular la imaginación y el conocimiento.

Desde su creación, el museo mantiene una sólida alianza con el Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja, conocido como La Casa del Niño. Gracias a esta colaboración, el museo destina la totalidad de sus ingresos al apoyo de la atención pediátrica de miles de niños de la región Caribe, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad.

Más allá del aporte económico, esta alianza se materializa en experiencias significativas para los pequeños pacientes, como talleres artísticos, visitas guiadas al museo y donaciones de juguetes que fomentan la alegría, la imaginación y la esperanza.

Cortesía Comunicaciones Casa del Niño El Museo de los Muñecos realiza su labor social desde Cartagena.

Entre sus principales atractivos se encuentra una valiosa colección de más de 1.200 muñecas procedentes de países como Francia, Alemania, Japón y Estados Unidos. Elaboradas en materiales como porcelana, papel maché y vinilo, estas piezas recorren distintas épocas desde el siglo XIX hasta nuestros días. Destacan ejemplares de alto valor histórico, como una muñeca china de 1820 y una Barbie de edición limitada, consideradas piezas emblemáticas del acervo del museo.

Asimismo, el museo cuenta con cerca de 2.000 carritos de colección de diferentes épocas, incluyendo modelos antiguos y emblemáticos de marcas como Majorette, así como automóviles elaborados en madera y metal. Estas piezas artesanales en madera y metal, que dan cuenta de la evolución del diseño, la industria y las expresiones culturales a lo largo del tiempo.

“Uno de los avances más importantes del Museo de Un Momento de Fantasía del 2025 fue sin lugar a dudas el hecho de ya estar formando parte de la Red de Museos de Cartagena. Esto ha traído como consecuencia un fortalecimiento de nuestras acciones y una visión más global de los objetivos culturales” Afirma Adelaida París, hija de la fundadora y actual vocera del museo.

Acerca del Museo ‘Un Momento de Fantasía’

Ubicado en la emblemática Calle Real del Cabrero No. 42-149, en Cartagena, el Museo “Un Momento de Fantasía” es el único de su tipo en Colombia y en América Latina. Fundado en 2019, es una institución sin ánimo de lucro dedicada a la preservación y exhibición de una colección que supera las 3.000 piezas, entre muñecas y carritos de distintas épocas, estilos y culturas.

Le puede interesar: Gestores culturales del Atlántico se transforman en artistas plásticos con el taller ‘El arte es vida’

Este espacio mágico fue concebido por Socorro Gómez de París, una apasionada coleccionista que hizo realidad su sueño de crear un lugar donde la nostalgia, la ternura y la historia se encontraran. Desde su fundación, el museo se ha consolidado también como un símbolo de solidaridad, destinando el 100 % de sus ingresos al Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja, La Casa del Niño.

Cortesía Comunicaciones Casa del Niño El Museo de los Muñecos realiza su labor social desde Cartagena.

Más que un museo, “Un Momento de Fantasía” es un refugio de inspiración y aprendizaje, donde los valores de su fundadora —el amor, la ternura y la generosidad— permanecen vivos, beneficiando a niños, niñas y adolescentes de la región Caribe.