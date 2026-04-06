En el marco de la agenda que lidera la Alcaldía de Barranquilla para la conmemoración de los 213 años de la ciudad, el Museo del Carnaval se suma a esta importante celebración con una invitación especial dirigida a todos los barranquilleros y visitantes.

Durante los días 7, 8 y 9 de abril, este espacio emblemático, ubicado en el corazón de Barrio Abajo, tendrá entrada libre, brindando la oportunidad de recorrer el Museo que exalta la memoria, tradición y riqueza del Carnaval de Barranquilla.

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Como parte de esta celebración los visitantes podrán usar elementos identitarios alusivos a la ciudad, como elementos de Carnaval, accesorios con los colores de la bandera de Barranquilla, disfraces o cualquier símbolo que represente el orgullo barranquillero.

Esta iniciativa busca promover el sentido de pertenencia, fortalecer la identidad cultural y celebrar juntos la historia viva de una ciudad que vibra al ritmo de su gente y sus tradiciones.

El Museo del Carnaval invita a propios y visitantes a disfrutar de esta experiencia, conectarse con las raíces culturales y ser parte activa de la celebración del Día de Barranquilla.