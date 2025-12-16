La poesía, la narrativa y la fuerza creativa del Caribe brillaron en el Encuentro Internacional de Escritores y Poetas ‘El Caribe lee a otro nivel’, un evento que reunió a autores nacionales e internacionales en Plaza de la Paz.

La jornada, ganadora de la Convocatoria Distrital de Apoyos Concertados 2025, confirmó que la palabra sigue siendo puente, raíz y futuro para las nuevas generaciones.

El público pudo ver en un mismo escenario a escritores consolidados, voces emergentes y a niños y jóvenes pertenecientes a los semilleros de escritura creativa de América Latina y el Caribe, quienes compartieron lecturas, reflexiones y diálogos alrededor del poder transformador de la literatura.

El evento fue posible gracias al apoyo y articulación de diversas instituciones y aliados comprometidos con la promoción de la lectura y la creación literaria, entre ellas la Secretaría de Cultura y Patrimonio del Atlántico, la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Barranquilla, el Ministerio de Cultura, el Programa Vigías del Patrimonio y el Programa Vigías del Patrimonio Atlántico y la Fundación Cultural Artística para la Restauración y el Desarrollo Social del Caribe (FUNCARS).

FUNCARS, con la coordinación del curador Alfredo Otero Ortega, arquitecto y poeta del Caribe colombiano, agradeció la participación, entrega y presencia de todos los asistentes, así como el respaldo institucional, además de las entidades comprometidas con la causa que reafirmaron el compromiso colectivo en pro de la literatura y el patrimonio del Atlántico y la región.

“El respaldo de las instituciones gubernamentales es fundamental para impulsar la cultura y el arte, y para promover espacios de transformación social en los territorios a través de la literatura”, expresó Otero.

“El Encuentro Internacional de Escritores y Poetas reafirma su propósito de seguir leyendo, creando y tejiendo puentes literarios desde el Caribe para el mundo. Porque esta historia continúa, y el Caribe se lee y se escucha a otro nivel”, agregó el curador.

Blanca de la Puente, asesora de la Gobernación del Atlántico y coordinadora de los Grupos de Vigías del Atlántico ante el Ministerio de las Culturas, confirmó que la unión hace la fuerza y que, en este caso, el evento fue posible gracias al trabajo entre diversas instituciones comprometidas con la lectura y la creación literaria.

“Desde los diferentes espacios, la Gobernación del Atlántico y la coordinación de los Grupos de Vigías del Atlántico, a través de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, acompañan e impulsan los proyectos de los Grupos Vigías de Patrimonio Cultural. Este Encuentro de Poetas, a nivel internacional, nacional, regional y local, une territorio y cultura, compartiendo experiencias desde la literatura. Es un espacio clave para la conservación de la memoria colectiva y la cultura literaria para las futuras generaciones”, manifestó.

Asimismo, se destacó la participación de talentosos escritores y poetas que representaron a sus países, tales como Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Perú y Panamá, enriqueciendo un diálogo que trasciende fronteras.

Entre los escritores asistentes se destacaron Alfredo Otero, Teresa Saquicela, Isidra de la Vega, Hamlet de la Paz, Yina Osorio, Concepción Martes, Mónica Castro, Yenis Muñoz, Marianella Sáenz, Abzalon Torres, Gladys Enríquez, Madia Muskus, Lorena D’Onofrio, Rosa Elvira Morales, Felipa Castro, Vielka Argelis, Luz Mary Castrillón, Ana Gómez y Cecilia Barba.

Juan Carlos Ospino Acuña, secretario de Cultura y Patrimonio del Distrito de Barranquilla, entregó un mensaje de paz a los asistentes.

“Que esa semilla de la literatura germine en el corazón de todos como bondad hecha práctica a través de la poesía. Que siga prosperando en cada uno de nosotros para que tengamos la posibilidad de seguir construyendo un mundo cada vez más humano. Este fue un espacio en armonía, donde fluyó la riqueza cultural desde la oralidad y la palabra, en expresiones que enriquecen nuestras bellas artes. Sigamos construyendo juntos la literatura, las artes y los saberes de Barranquilla y el Atlántico”.

Voces de poetas y escritores

Isidra de la Vega, poeta, expresó: “Este es un espacio maravilloso, un encuentro internacional que ha dejado un enriquecimiento espléndido en la literatura universal, con poetas de muchos países del mundo, de Colombia y de la región. Estos espacios son muy importantes, sobre todo para los jóvenes, hombres y mujeres involucrados en el mundo de la cultura y el arte, para lograr transformación social ante tantos flagelos que nos agobian”.

Abzalon Torres Echeverría, escritor invitado, destacó: “Este es un espacio magnífico para Latinoamérica, una región que a veces se siente como un archipiélago incomunicado porque carece de canales expeditos para conocer lo que ocurre culturalmente en otros territorios. Encuentros como este nos permiten descubrir y compartir nuestros productos culturales, reconocer aquello que nos une poética y humanamente. Son escenarios profundamente necesarios en estos tiempos, y gracias a este evento pudimos conectarnos y conocer a otros poetas desde sus países y sus voces”.

Lorena María D’Onofrio Pacheco, poeta y actriz, anotó: “Ha sido un espacio maravilloso. Hoy disfrutamos un verdadero banquete cultural con la presencia de múltiples países; un intercambio vivo con jóvenes, docentes y creadoras, en espacios tan necesarios para la cultura y el arte que transforman, que despiertan el pensamiento crítico y la capacidad de soñar. Estos encuentros deben continuar, porque el Caribe colombiano lee, crea y está sin duda a otro nivel”.