Barranquilla se prepara para recibir dos grandes momentos culturales. Este viernes 12 de diciembre uno de los narradores escénicos más brillantes y reconocidos de Colombia y Latinoamérica, Primo Rojas, presentará el espectáculo con el que ha recorrido los más grandes escenarios de habla hispana.

El auditorio Luis Henao de la Fábrica de Cultura, se dispone para una velada que promete humor negro de máxima agudeza y, a la vez, una mirada profundamente humana y cotidiana.

Celebrando cuatro décadas de trayectoria, Primo Rojas se ha consolidado como uno de los grandes exponentes del monólogo teatral. Actor, humorista, escritor y contador de historias, su estilo único combina ironía, lirismo, crítica social y un humor inteligente que ha cautivado audiencias en Colombia, España, México, Chile y Estados Unidos, entre otros escenarios internacionales.

Sus montajes se han convertido en obras de culto celebradas por público y crítica por su capacidad de mezclar profundidad emocional con una risa inevitable.

Esta presentación de Primo en Barranquilla es una maravillosa oportunidad para el disfrute de los que aman la narración oral escénica - cuentería - y el monólogo teatral sin tener que desplazarse a otros destinos. ¡No lo deje pasar! El aporte cultural para acceder a esta velada puede realizarlo a través de la plataforma passline.co o en este enlace.

“¿Qué sucede cuando el hombre más feo e insignificante del mundo se enamora de la mujer más rica, bella y poderosa? Esta pregunta, que supone una relación hipotética absurda, y que, sin embargo en un mundo inundado por las fantasías de la publicidad, puede ser el caso de muchos hombres y su relación con sus íconos televisivos o cinematográficos, es precisamente lo que va a resolver la obra. Claro que la resolución no es menos absurda que la pregunta, hecha en la más pura tradición del humor negro”.

Por su parte, los días 16 y 17 de diciembre marcarán el esperado reencuentro entre la soprano barranquillera Daniella Mass y su tierra natal, con la presentación del espectáculo “Mass Navidad”, una puesta en escena creada especialmente para esta temporada.

Reconocida a nivel internacional por ser pionera del Liripop, su sorprendente rango vocal y su capacidad para fusionar la técnica clásica con sonidos contemporáneos, Daniella ha construido una trayectoria que la ha llevado a conquistar escenarios en Europa, Asia y múltiples países de América, donde ha interpretado repertorios especiales en eventos deportivos de alto impacto, conciertos sinfónicos y galas culturales.

Su crecimiento ha sido tal, que recientemente fue la única artista invitada para cantar en el desfile de Balmain, lujosa marca de moda francesa y ha dejado por lo alto su sello al interpretar a Eva Perón en Evita, en el teatro de Broadway en Florida y Carmen, con el Tampa City Ballet.

En su consolidación como soprano coloratura, se destacó en el Radio City Music Hall como semifinalista de America’s Got Talent, uno de los hitos de su trayectoria. Con un rango vocal de más de cuatro octavas, Daniella es capaz de interpretar repertorio lírico, crossover y popular con impecable técnica belcantista.

Ha cantado en más de cinco idiomas, incluidos japonés, inglés, portugués, italiano y español, recorriendo el mundo entre presentaciones y showcases en América y Asia. Su proyección internacional se consolida en Estados Unidos, donde ha sido invitada a interpretar piezas protocolarias en eventos multitudinarios de altísimo nivel. Su versión del himno estadounidense se convirtió en uno de los momentos más elogiados de su carrera por la crítica especializada, gracias a su calidad técnica y emotividad.

A lo largo de su trayectoria, que ha confluido con grandes como Andrea Bocelli, José Carreras, Bond Quartet e Il Volo, Daniella ha explorado repertorios que van desde el bel canto hasta adaptaciones cinematográficas, música sacra y producciones crossover. Su estilo propio, el liripop, que combina virtuosismo y sensibilidad, la ha convertido en una de las voces colombianas más apreciadas por públicos diversos en el mundo.

En “Mass Navidad”, Daniella presentará un concierto íntimo, emotivo y familiar, ideal para el disfrute de todas las edades. El repertorio incluirá piezas clásicas navideñas, villancicos universales, arreglos sinfónicos y momentos de interpretación especial que celebran la espiritualidad y la alegría de la temporada.

Invitados en escena

El espectáculo contará con invitados y elementos únicos que lo harán inolvidable. El Schola Cantorum de Bellas Artes – Universidad del Atlántico, perteneciente al Semillero de Investigación “Patrimonio y Diversidad Sonora”, se unirá a Daniella en escena, aportando la fuerza coral y el brillo académico que caracteriza a la institución.

Asimismo, el Coro Infantil del Colegio Americano tendrá una aparición especial interpretando villancicos tradicionales para celebrar el primer día de las novenas, creando un momento profundamente emotivo y representativo de la Navidad barranquillera.

La propuesta musical estará acompañada además por un cuarteto de cuerdas y una banda completa (percusión, bajo, guitarra, batería y piano), logrando un ambiente sonoro robusto, elegante y festivo. A ello se suma el diseño de vestuario de la creadora Leonor Rincón, quien aportará presencia escénica a las presentaciones.

“Mass Navidad” permitirá el encuentro con una experiencia artística que celebra la tradición, el talento local y el espíritu navideño que une a la ciudad. La boletería se encuentra disponible en este enlace.

Además de los dos shows, Daniella ofrecerá una Master class de entrada gratuita el 18 de diciembre a las 4:00 p.m.

“Regresar a Barranquilla es volver al lugar donde nació mi voz y sembré el inicio de mis sueños. ‘Mass Navidad’ es un reencuentro con mi gente, con mi ciudad, con nuestras familias y con todos los que celebran esta época desde el corazón. Los invito a acompañarme para vivir juntos dos noches llenas de música, tradición y emoción. Será un reencuentro muy especial, y me emociona profundamente saber que falta poco para verlos allí y celebrar juntos la Navidad como solo los barranquilleros sabemos hacerlo.” —Daniella Mass.

Esta agenda cultural y artística organizada por Caribe Crea para la temporada decembrina cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Barranquilla en su compromiso por el fortalecimiento del ecosistema creativo y la consolidación de un clúster cultural que impulse el talento local en la región y el país. Gracias a este propósito abarca actividades con grandes maestros y creadores que imparten talleres, charlas, conversatorios y eventos especiales pensados en todo público y rango de edades.