Apenas es diciembre y desde ya empieza a prenderse el ambiente para el Festival Vallenato 2026, que rendirá honores Binomio de Oro, agrupación fundada por el cantante Rafael Orozco y el acordeonero Israel Romero, la cual está próxima a conmemorar 50 años de historia.

La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata anunció la programación musical para los días 1° y 2 de mayo de 2026, en el Parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujonoguera’, dos de las tres noches de eventos en el ‘Templo de la música vallenata’ que marcarán una versión histórica, la número 59.

La noche del 1° de mayo llegará con una mezcla llena de recuerdos, sentimiento y tradición. Silvestre Dangond, uno de los artistas más influyentes del vallenato contemporáneo, llegará con el cierre de su gira ‘El último baile’, una presentación que marcó el reencuentro con Juancho de la Espriella, y que se ha convertido en un capítulo determinante para nuestro folclor.

“Hay despedidas que duelen, pero también honran la historia. Este es el verdadero último baile al lado de mi compadre Juancho De la Espriella y no podía ser en otro lugar, donde todo comenzó, en Valledupar en medio del Festival Vallenato y en homenaje a nuestros ídolos El Binomio de Oro”, expresó Silvestre.

A este hito se une la legendaria Guayacán Orquesta, institución de la salsa colombiana con más de cuatro décadas de éxitos. Su presencia hará la fiesta musical diversa, rítmica y profundamente colombiana.

Jean Carlos Centeno, una de las voces más icónicas del Binomio de Oro de América, pondrá la nota nostálgica de la noche rememorando una época dorada del vallenato romántico, en un año en el que ese legado será celebrado como merece: desde la memoria, la emoción y las canciones que hicieron historia.

“Es motivo de orgullo para mí haber hecho parte de la Universidad del Vallenato, aún recuerdo con emoción cuando Israel Romero se fijó en mi talento al escucharme en Villanueva, por eso no lo dudé un solo momento en aceptar esta invitación y sumarme a este merecido homenaje al que le pondré todo mi sentimiento”, expresó Centeno.

Un repaso por la historia

El 2 de mayo, será la gran noche del homenaje y la coronación del nuevo Rey Vallenato. El Binomio de Oro de América, agrupación que revolucionó el vallenato y lo proyectó a nuevas dimensiones, junto a su fundador y líder, el acordeonero Israel Romero, será protagonista de una presentación cargada de historia, alegría y clásicos que marcaron a generaciones enteras.

“Es motivo de alegría inmensa el homenaje que nos realizarán en medio de este certamen tan importante de la música vallenata. Este tributo a El Binomio de Oro, lo acojo con cariño, afecto y especialmente con mucho agradecimiento que extiendo a la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, y a la gente que me ha apoyado como artista por 50 años. Este homenaje lo promoveré por todo el mundo y que bonito tener un espacio de protagonismo en el que repasaremos lo mejor de nuestra historia”.

A este momento central se suma J Balvin, uno de los artistas colombianos más influyentes del mundo, quien llega al Festival para ofrecer un espectáculo de talla global, consolidando la visión del evento: honrar las raíces, dialogar con otros sonidos y abrazar la modernidad sin perder la esencia.

Finalmente, El Churo Díaz y Elder Dayán completarán la noche reafirmando la vigencia del vallenato actual, tendiendo un puente entre el legado de las grandes leyendas y las nuevas generaciones que hoy mantienen vivo el sentimiento del género.

La Fundación Festival de la Leyenda vallenata confirma las siguientes fechas para la adquisición de boletería. La preventa será del 17 al 20 de diciembre pagando por Davivienda; mientras que la venta general será por todos los medios de pagos, desde el 20 de diciembre.

“Complaceremos a todos”

Rodolfo Molina Araujo, presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, en diálogo con EL HERALDO, explicó que: “Para nosotros fue un esfuerzo muy grande crear una parrilla acorde a lo que se quiere hacer en el marco del Festival de la Leyenda Vallenata. Hemos tratado de tener artistas que llenen las expectativas de los visitantes y también de los habitantes de Valledupar”.

Molina dijo que aún se están adelantando negociaciones con otros artistas de talla internacional, quienes podrían sumarse a esta propuesta, al igual que más artistas del género vallenato esencialmente.

“No es fácil coordinar agendas con las grandes figuras porque para muchas partes del mundo la época de abril es la apertura de la estación de verano y todos se están comprometiendo a giras. Sin embargo, tenemos un cartel de lujo para homenajear al Binomio de Oro”.