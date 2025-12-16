El Desafío Siglo XXI hizo una pausa en la programación del Canal Caracol, dando paso a otro programa conocido como lo es ‘La vuelta al mundo en 80 risas’.

Este es un formato que combina humor, viajes y celebridades. Está al aire desde pasado lunes 15 de diciembre a las 8 de la noche, pues el reality deportivo salió temporalmente de la parrilla y fue reemplazado por este programa.

La modelo y presentadora llega con el Paspi a un lugar digno de El Señor de los Anillos 🧙‍♂️🌿. Entre risas y paisajes de fantasía… ella termina cediendo y le da un beso 💋✨.

Para esta nueva edición, ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ apostó por recuperar algunas caras conocidas y sumar otras que prometen aportar frescura al programa. El encargado de guiar a los viajeros y poner orden en cada aventura será nuevamente el actor Santiago Rodríguez, quien asumirá el rol de jefe de cabina, una figura clave dentro de la narrativa del programa gracias a su estilo irreverente y cercano.

Las duplas de esta temporada recorrerán distintos países y continentes, enfrentándose a choques culturales, retos inesperados y situaciones cotidianas que sirven de insumo para el humor.