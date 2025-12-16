El Desafío Siglo XXI hizo una pausa en la programación del Canal Caracol, dando paso a otro programa conocido como lo es ‘La vuelta al mundo en 80 risas’.
‘Fallout 2’ se traslada al icónico New Vegas para revelar el origen de una guerra
Sofía Vergara tendría una nueva relación amorosa con un empresario estadounidense: “Te amo”
En este país es tradición comer pollo de KFC en la cena de Navidad
Este es un formato que combina humor, viajes y celebridades. Está al aire desde pasado lunes 15 de diciembre a las 8 de la noche, pues el reality deportivo salió temporalmente de la parrilla y fue reemplazado por este programa.
Para esta nueva edición, ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ apostó por recuperar algunas caras conocidas y sumar otras que prometen aportar frescura al programa. El encargado de guiar a los viajeros y poner orden en cada aventura será nuevamente el actor Santiago Rodríguez, quien asumirá el rol de jefe de cabina, una figura clave dentro de la narrativa del programa gracias a su estilo irreverente y cercano.
Las duplas de esta temporada recorrerán distintos países y continentes, enfrentándose a choques culturales, retos inesperados y situaciones cotidianas que sirven de insumo para el humor.
- Carolina Cruz y Suso el Paspi viajarán por Guatemala y Puerto Rico, combinando turismo, comedia y espontaneidad.
- Melina Ramírez y Don Jediondo cruzarán el Atlántico para explorar Croacia, Hungría y Eslovenia, llevando el humor colombiano a escenarios europeos.
- Jhovanoty y Florencia Cassi recorrerán varias regiones de Colombia, pasando por ciudades como Cartagena, Bogotá y Santa Marta, además de destinos como Boyacá, Antioquia y el Amazonas.
- Laura Tobón y Boyacoman emprenderán una travesía por Asia, con paradas en Pekín y Shanghái, donde la cultura y la gastronomía serán protagonistas.
- Juan Diego Vanegas y Piroberta viajarán hasta Canadá, visitando ciudades como Toronto y Buffalo, además de las Cataratas del Niágara.
- Carolina Soto y Leonardo Cuervo, una de las incorporaciones más comentadas, llegarán a África, con recorridos por Sudáfrica y Tanzania.