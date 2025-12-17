Barranquilla se fue de largo. El martes no tuvo horario de cierre y la ciudad cambió el sueño por banderas, cánticos y caravanas.

En esa celebración estuvo Michelle Char Fernández, la reina del Carnaval, cumpliendo uno de los deseos que guardaba desde que asumió la corona y era vivir un título de Junior siendo soberana para poder celebrarlo con su gente.

Durante años vio a otras reinas acompañar los campeonatos del equipo rojiblanco. Las observaba desde lejos, imaginándose algún día en ese mismo lugar, saltando y sonriendo.

Ese momento llegó este martes 16 de diciembre, cuando Junior levantó su estrella número 11 tras vencer 1-0 a Deportes Tolima en Ibagué, resultado que cerró una final que ya había empezado a resolverse con el 3-0 en el Metropolitano.

Michelle no fue una espectadora ocasional. A lo largo del torneo estuvo presente en los partidos de local, vestida de una pollera que enmarcaba los colores del Tiburón, alentando desde la tribuna y celebrando cada triunfo del equipo.

Incluso, con varios marcadores acertados, se ganó entre los hinchas el apodo de “el azúcar de Junior”, una cábala alegre que terminó acompañando el camino al título.

La final la siguió desde la ‘K-Z La Noventa’, su palacio real. Allí, rodeada de familiares y amigos, gritó el gol y celebró el pitazo final que desató la fiesta.

Cuando el equipo regresó a Barranquilla en vuelo chárter, nadie imaginó lo que pasaría minutos después. Michelle apareció casi sin aviso dentro del bus de los campeones en compañía de los jugadores, celebrando con ellos.

Y volvió a aparecer, esta vez afuera, encabezando la caravana que recorrió una ciudad despierta, entregada a la alegría, convertida en un martes de Carnaval adelantado.

“Celébralo Curramba, la 11 es nuestra. Gracias mi Junior, soy tu reina de la 11. ¡A Junior tienes que matarlo!”, escribió la soberana en sus redes.