La Alcaldía de Sincelejo, a través del despacho de la primera dama Sofía Méndez de Acuña, realiza las novenas navideñas en diversos barrios de la ciudad.

El punto de encuentro al que concurren además los sacerdotes, son los parques de diversas zonas que con antelación han sido recuperados por parte de la administración municipal con apoyo de los líderes e integrantes de las Juntas de Acción Comunal (JAC).

Las novenas navideñas empezaron por la zona sur de Sincelejo, en el parque del barrio Santa Cecilia, y la hicieron en articulación con la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, y anoche el turno fue para los moradores del barrio Altos del Rosario, en el norte de la ciudad capital.

Estos encuentros se convierten en un espacio de integración comunitaria y reflexión espiritual en torno al nacimiento del Niño Jesús.

“Estamos llevando un mensaje de esperanza y unión a más familias de Sincelejo en esta Navidad”, sostuvo el alcalde Yahir Acuña Cardales, que a su vez anunció que para este 24 de diciembre habrá en la ciudad, tanto en su zona urbana como rural, y de manera simultánea, 120 ollas comunitarias activas.