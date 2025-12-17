Uno de los festivales gastronómicos más queridos por los barranquilleros comienza este jueves a las 3:00 p. m., en la Plaza de la Paz. Allí se darán cita hasta el domingo más de 20 puestos de comida rápida que competirán en la gran batalla por ofrecer el mejor perro caliente de la ciudad.

Lea aquí: Shakira se une a la fiesta rojiblanca y celebra la estrella 11 del Junior

Propios y visitantes podrán disfrutar de una fiesta llena de sabor, música y experiencias para toda la familia. Uno de los organizadores del evento, Juan García, mejor conocido como ‘Pequeño Juan’, le contó a EL HERALDO que cada perro caliente tendrá un precio fijo de $16.000.

“Tras el título del Junior ante el Tolima vamos a encontrar desde el perro caliente con lechona, hasta un perro con chorizo Santa Rosano. Es un plan familiar, bacanísimo al que todos están invitados, ya tenemos la experiencia y hemos convertido esto en un evento que todos se gozan”.

Pequeño Juan agregó que entre todos los visitantes, solamente por el hecho de asistir al Festival del Perro, van a tener la oportunidad de ganarse una moto eléctrica cada día. “Vamos a tener concursos de comelones, que en esta ocasión otorgará dos millones de pesos al ganador, así que la invitación para todos es a disfrutar del Festival del Perro Caliente más grande en Colombia”.

Le puede interesar: Coca-Cola reprograma la Caravana Navideña en Barranquilla: esto es lo que se sabe

Los organizadores destacaron que este festival no solo celebra la cocina rápida, sino también el emprendimiento, la identidad barranquillera y el impulso al sector gastronómico local.