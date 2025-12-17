La temporada decembrina en Colombia volvió a encenderse con el regreso de las tradicionales Caravanas Navideñas de Coca-Cola, un evento que cada año reúne a miles de personas alrededor de la música, las luces y el espíritu de compartir propio de la Navidad.

En 2025, la marca hizo su recorrido por Bogotá, Medellín y Bucaramanga. Barranquilla estaba pautada para el 18 de diciembre pero su fecha fue reprogramada.

Bajo el lema “Toma una Coca-Cola. Vive el Espíritu Navideño”, la compañía invita a hacer una pausa en medio de la agitada agenda de fin de año para reconectarse con la familia, los amigos y los pequeños momentos que caracterizan estas fechas.

Barranquilla tendrá cambio de fecha en su caravana navideña

Aunque inicialmente la Caravana Coca-Cola en Barranquilla estaba prevista para el 18 de diciembre, la marca informó a través de sus redes sociales que el evento será reprogramado.

En un principio, el recorrido estaba programado para iniciar a las 6:30 p. m. en el Parque Prudencio Padilla, continuar por la calle 98, la carrera 51B, la calle 72 y la Vía 40, y finalizar alrededor de las 9:30 p. m. en Puerta de Oro.

Instagram cocacolacol Caravana Navideña de Coca-Cola en Barranquilla fue reprogramada

Sin embargo, Coca-Cola confirmó que la fecha será modificada, por lo que recomendó a los asistentes estar atentos a sus canales oficiales, especialmente Instagram, donde se anunciará el nuevo día y horario del evento en la capital del Atlántico.