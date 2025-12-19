La Navidad en Colombia no solo se vive con luces y música, sino también con eventos que ya hacen parte de la tradición decembrina.

Uno de los más esperados es la caravana navideña de Coca-Cola, que este año ha recorrido varias ciudades del país y que ahora prepara su llegada a Barranquilla, tras un cambio en su programación inicial.

La marca anunció en su cuenta de Instagram que el desfile, que estaba previsto para el jueves 18 de diciembre, fue reprogramado y se realizará finalmente el domingo 21 de diciembre, permitiendo que más familias puedan disfrutar de este espectáculo cargado de luces, música y mensajes alusivos a la temporada.

¿Cuándo será la caravana de Coca-Cola en Barranquilla?

De acuerdo con la información publicada por Coca-Cola en sus redes sociales oficiales, el recorrido en la capital del Atlántico se llevará a cabo el domingo 21 de diciembre. Aunque por ahora no se han confirmado los horarios ni el trayecto definitivo, la compañía aseguró que estos detalles serán revelados en los próximos días.

Miles de personas suelen reunirse a lo largo de las rutas para ver pasar los camiones iluminados, disfrutar de la música y vivir una experiencia que se ha convertido en símbolo de la Navidad.

Instagram cocacolacol Coca-Cola reprograma la Caravana Navideña en Barranquilla

Sin embargo, antes del cambio de fecha, la programación indicaba que la caravana iniciaría sobre las 6:30 p. m. en el Parque Prudencio Padilla, avanzando por sectores como la calle 98, la carrera 51B, la calle 72 y la Vía 40, para finalizar en Puerta de Oro alrededor de las 9:30 p. m. Pero con la nueva fecha, la ruta podría presentar modificaciones.