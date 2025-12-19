¿Cuántas probabilidades habían que en una misma casa, en distintas épocas, vivieran dos emblemas de la cultura como Gabriel García Márquez y Joe Arroyo? Pues sí, aunque remotas, la realidad en el Caribe siempre supera la ficción y así sucedió en el famoso Castillo del Tinti o de Boyé en el Barrio Abajo.
Ubicado en la calle 46 No.53-29, una de las casas más emblemáticas del tradicional Barrio Abajo, este inmueble ha sido restaurado para su preservación como un acto de memoria, identidad y compromiso social con el territorio.
El inmueble hace parte del patrimonio cultural del barrio no solo por su valor arquitectónico, sino porque acogió en distintas épocas a dos figuras fundamentales de la cultura colombiana: el músico Joe Arroyo y el escritor Gabriel García Márquez, quienes habitaron este espacio en momentos diferentes de sus vidas.
Este proyecto nació con la idea de darle color, restaurar y mantener viva la memoria de Joe y Gabo en Barrio Abajo. Una forma de proteger el legado que ha marcado a generaciones.
La iniciativa comenzó el pasado 26 de julio, durante la experiencia Centurión de la Noche, una ruta cultural creada para rendirle tributo a Joe Arroyo en su día y, al mismo tiempo, recolectar fondos destinados a la restauración de la casa donde pasó parte de su vida. Desde ese momento, el proyecto se consolidó como un esfuerzo colectivo, comunitario y cultural.
La entrega del Castillo del Tinti o Boyé es posible gracias al trabajo conjunto de Barrio Abajo Tour, Fundación Because Aja, La Esquina de Abajo, Hostal Barrio Abajo, Prefabricados Amelia, Fundación MIC, y todas las personas que participaron y creyeron en esta causa desde la ruta Centurión de la Noche. La obra de restauración estuvo a cargo del maestro Omar Martínez Babilonia
“El barriobajero tiene la dicha de nacer en cualquier parte del mundo. Y Gabriel García Márquez y el Joe Arroyo son el ejemplo vivo de eso. No eran barriobajeros, no eran barranquilleros, pero todo el mundo habla de que ellos vivieron aquí en Barrio Bajo y que vivieron aquí en sta casa en épocas diferentes”, sostuvo Luis Miranda, líder de Barrio Abajo Tour.
Y explicó que la razón del apodo de Castillo de Boyé se debe a que cuando Barrio Bajo aún era de casas vernáculas, esta fue la primera vivienda en toda esta cuadra que se construyó en ladrillos, bloques y cemento.
“Automáticamente resaltaba entre los ojos de todo el mundo y las personas en ese entonces había una historieta que se llamaba Kalimán y las personas comenzaron a relacionarlo y como en Barrio Bajo todo el mundo lo coge de mamadera de gallo, le colocaron enseguida Castillo de Boyé”, añadió.
“Luego la casa la adquirió la señora italiana Rosa Lamanna y se vino a vivir acá y la heredó su hijo ‘el Tinti’ y ahí adquirió su segundo nombre”, comentó Miranda.
Esta entrega representa un regalo para la comunidad: una casa que vuelve a latir como símbolo del Barrio Abajo y de su invaluable aporte a la cultura del país.