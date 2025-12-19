¿Cuántas probabilidades habían que en una misma casa, en distintas épocas, vivieran dos emblemas de la cultura como Gabriel García Márquez y Joe Arroyo? Pues sí, aunque remotas, la realidad en el Caribe siempre supera la ficción y así sucedió en el famoso Castillo del Tinti o de Boyé en el Barrio Abajo.

Ubicado en la calle 46 No.53-29, una de las casas más emblemáticas del tradicional Barrio Abajo, este inmueble ha sido restaurado para su preservación como un acto de memoria, identidad y compromiso social con el territorio.

El inmueble hace parte del patrimonio cultural del barrio no solo por su valor arquitectónico, sino porque acogió en distintas épocas a dos figuras fundamentales de la cultura colombiana: el músico Joe Arroyo y el escritor Gabriel García Márquez, quienes habitaron este espacio en momentos diferentes de sus vidas.

Jeisson Gutiérrez Restauración del Castillo del Tinti.

Este proyecto nació con la idea de darle color, restaurar y mantener viva la memoria de Joe y Gabo en Barrio Abajo. Una forma de proteger el legado que ha marcado a generaciones.

La iniciativa comenzó el pasado 26 de julio, durante la experiencia Centurión de la Noche, una ruta cultural creada para rendirle tributo a Joe Arroyo en su día y, al mismo tiempo, recolectar fondos destinados a la restauración de la casa donde pasó parte de su vida. Desde ese momento, el proyecto se consolidó como un esfuerzo colectivo, comunitario y cultural.

La entrega del Castillo del Tinti o Boyé es posible gracias al trabajo conjunto de Barrio Abajo Tour, Fundación Because Aja, La Esquina de Abajo, Hostal Barrio Abajo, Prefabricados Amelia, Fundación MIC, y todas las personas que participaron y creyeron en esta causa desde la ruta Centurión de la Noche. La obra de restauración estuvo a cargo del maestro Omar Martínez Babilonia

“El barriobajero tiene la dicha de nacer en cualquier parte del mundo. Y Gabriel García Márquez y el Joe Arroyo son el ejemplo vivo de eso. No eran barriobajeros, no eran barranquilleros, pero todo el mundo habla de que ellos vivieron aquí en Barrio Bajo y que vivieron aquí en sta casa en épocas diferentes”, sostuvo Luis Miranda, líder de Barrio Abajo Tour.

Y explicó que la razón del apodo de Castillo de Boyé se debe a que cuando Barrio Bajo aún era de casas vernáculas, esta fue la primera vivienda en toda esta cuadra que se construyó en ladrillos, bloques y cemento.

“Automáticamente resaltaba entre los ojos de todo el mundo y las personas en ese entonces había una historieta que se llamaba Kalimán y las personas comenzaron a relacionarlo y como en Barrio Bajo todo el mundo lo coge de mamadera de gallo, le colocaron enseguida Castillo de Boyé”, añadió.

“Luego la casa la adquirió la señora italiana Rosa Lamanna y se vino a vivir acá y la heredó su hijo ‘el Tinti’ y ahí adquirió su segundo nombre”, comentó Miranda.

Esta entrega representa un regalo para la comunidad: una casa que vuelve a latir como símbolo del Barrio Abajo y de su invaluable aporte a la cultura del país.