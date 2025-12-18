El telón bajó en Argentina y, con él, terminó la primera etapa de una gira que Shakira nunca imaginó sobre el papel, pero que fue tomando forma con el paso de los días, los conciertos y el respaldo del público.

Para la artista barranquillera, los shows de ‘Las mujeres ya no lloran’ en ese país marcaron el broche de oro de un recorrido construido con esfuerzo, paciencia y muchas horas de trabajo.

En un mensaje compartido con sus seguidores, Shakira explicó que esta gira nació de un sueño que empezó a rondarla hace 30 años y que solo pudo hacerse realidad gracias a quienes la acompañaron en el camino. Dijo que junto a su gente fue creando una ruta propia, distinta, sin fórmulas, avanzando paso a paso hasta convertirla en una experiencia histórica.

“Los conciertos de Argentina fueron el broche de oro de una gira que no existía en ningún papel y que fue construida con tesón y esfuerzo, paso a paso”.

La cantante también dedicó palabras especiales a Milan y Sasha. Los llamó sus maestros y les agradeció por enseñarle a luchar con una valentía nueva, una fuerza distinta que, según confesó, no había sentido antes. Para ella, sus hijos se han convertido en su mayor apoyo en esta etapa de su vida y su carrera.

“A mi más grande apoyo, mis maestros Milan y Sasha, gracias por enseñarme a luchar con una nueva valentía, como nunca antes”.

A sus seguidores les habló desde la gratitud. Aseguró que ya no son solo fans, sino compañeros que han estado a su lado en cada reto que implicó levantar esta gira. Personas que caminaron con ella, sin importar las dificultades, y que le dieron una energía que no sabía que tenía.

“Gracias por acompañarme en todas las batallas que exigía esta hazaña y por caminar a mi lado con los pies descalzos, sin importar el terreno que nos haya tocado. La realidad solo se transforma cuando confiamos en el otro, y ustedes en mí han confiado. Los amo”.