Baranoa vivió una noche memorable con el lanzamiento oficial de la Loa de los Santos Reyes Magos 2026, una de las manifestaciones culturales más antiguas y representativas del Caribe colombiano, con más de 148 años de historia ininterrumpida.

Lea aquí: Ramón Darío Benítez será el gran homenajeado en la Noche de Tambó 2026

Durante el evento se presentó la imagen oficial de la Loa 2026, una propuesta visual que recoge la fuerza simbólica, espiritual y patrimonial de esta tradición, reafirmando su vigencia y proyección hacia el futuro.

El alcalde municipal, Edinson Palma Jiménez destacó la Loa como identidad y memoria viva, con compromiso de proteger y promover este patrimonio y reiteró el compromiso institucional de seguir protegiendo, promoviendo y fortaleciendo este patrimonio histórico y cultural.

La edición 2026 marcará un hito histórico en inclusión, integrando activamente a personas con discapacidad en el montaje escénico.

En medio de la ceremonia, el director de arte de la Loa de los Santos Reyes Magos, Alberto Sarmiento, cofundador de la agencia Duo Creativo, responsable del desarrollo de toda la imagen visual y los contenidos multimedia de la Loa, hizo entrega oficial del afiche de la Loa 2026 al alcalde Edinson Palma Jiménez.

Alberto Sarmiento, director de arte y cofundador de Duo Creativo, entregó el afiche oficial al alcalde; también se entregó la camiseta oficial a Miguel Ángel Roa Navarro, quien participará como actor, representando a las personas con discapacidad.

Lanzamiento Loa de Baranoa 2026.

Se anunció de un espacio accesible y la presencia de intérpretes de lengua de señas para la jornada de escenificación, garantizando una experiencia cultural digna, equitativa e participativa.

La Loa de los Santos Reyes Magos 2026 contará con 45 artistas en escena, entre actores y actrices, acompañados por más de 60 personas en áreas de escenografía, vestuario, maquillaje, artes plásticas, artesanías y logística. El montaje dispondrá de un escenario de 340 metros cuadrados, pasarelas, 67 metros de pantallas digitales y una propuesta escénica innovadora que permitirá una mayor cercanía e interacción con el público.

Le puede interesar: Galy Galiano se despide de los escenarios: anunció su última gira de conciertos

La gran escenificación está programada para el 10 de enero a las 7:00 de la noche en la Plazoleta Manuel Patrocinio Algarín, consolidando a Baranoa como punto de encuentro de fe, arte y tradición.