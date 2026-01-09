El municipio de Baranoa, vivió una noche especial el pasado 6 de enero, luego de que 40 actores en escena dramatizaron la “Loa en Cámara Negra, Tradición y Evangelización”, donde no es solo teatro, es la combinación de teatro, danza y música, es el corazón de una tradición, que sigue latiendo fuerte en este 2026. Esta puesta en escena estuvo bajo la dirección colectiva Minerva Ariza Gómez, Edwin Bolívar Ariza, Jesip Pérez Sarmiento y Luis Acosta Soto.

Este evento se desarrolló en las instalaciones de la Escuela Normal Superior Santa Ana de Baranoa, desde las 7:00pm, con un aforo de más de 1.200 personas, completamente gratis.

Cortesía Loa en Cámara negra 2026.

Esta versión titulada “Una luz que Reina, un Reino que ilumina” buscaba poner de manifiesto la luz reveladora y transformadora que hay en la esencia de esta pieza del teatro religioso, que Baranoa guarda desde hace más de siglo y medio.

Loa en cámara negra es una alternativa visual con una estética que no busca esconder, sino revelar con fuerza la trascendencia de un mensaje fundamental para la fe del actor y el espectador.

Organizada por la Fundación para la Promoción y Desarrollo de los Pueblos – Prodepueblos – Davis Álvarez Pacheco director ejecutivo en alianza con Fundación Artística y Cultural Sueños del Arte bajo la dirección ejecutiva de Kelly Silvera Ariza, agradecen a todos por su invaluable apoyo fundamental para el éxito de esta nueva versión.

Cortesía Loa en Cámara negra 2026.

Este sábado el pueblo baranoero disfrutará a partir de las 7:00 p.m. en la plaza ‘Manuel Patrocinio Algarín’ la Loa de los Santos Reyes Magos que esperar congregar a más de 4 mil personas.