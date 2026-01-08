Baranoa vuelve a convertirse en epicentro cultural y espiritual de la costa Caribe colombiana con la puesta en escena de la Loa de los Santos Reyes Magos, una tradición con más de 148 años de historia ininterrumpida, que este 2026 es presentada como una edición histórica al integrar de manera activa la inclusión de personas con discapacidad al elenco, el liderazgo juvenil y una ambiciosa apuesta tecnológica.

La escenificación, que narra el viaje de Melchor, Gaspar y Baltasar hasta Belén para adorar al Niño Jesús, se realizará este sábado 10 de enero, a partir de las 8:00 p.m., en la Plazoleta ‘Manuel Patrocinio Algarín’, escenario emblemático del municipio.

Desde las 6:00 p.m. se abrirán las puertas para el ingreso del público, que contará con cuatro mil sillas dispuestas de manera gratuita.

Josefina Villarreal Este es parte del elenco que da vida a la Loa de los Santos Reyes de Baranoa 2026.

Este año, la Loa reúne a 45 artistas en escena, respaldados por un equipo técnico y artístico que supera las 100 personas, entre escenógrafos, diseñadores de vestuario, maquilladores, artesanos y personal logístico. Todo ello para ofrecer una experiencia envolvente que combina arte, fe, historia y sobre todo mucha tecnología.

Tradición que se transforma

El alcalde de Baranoa, Edinson Palma, resaltó que uno de los mayores logros de esta edición es que la juventud asuma la responsabilidad de salvaguardar este legado patrimonial, heredado de generación en generación.

“Estamos listos para vivir la edición 148 de la Loa de los Santos Reyes Magos, una puesta en escena que honra nuestra tradición, pero que también innova. Este año hemos abierto espacios para que personas con discapacidad no solo hagan parte del elenco, sino también puedan presenciarla con mayores garantías”, afirmó el mandatario quien subrayó que el evento contará con transmisión de Telecaribe.

Uno de los hitos más significativos de esta edición es la participación de dos actores con discapacidad, quienes interpretan a pastores que llegan al portal de Belén con ofrendas para el Niño Dios. Para lograrlo, el equipo creativo trabajó de la mano con fundaciones especializadas, adaptando metodologías y procesos de ensayo a una perspectiva verdaderamente inclusiva.

“Queríamos que la inclusión no fuera simbólica, sino real. Entender sus procesos, sus tiempos y sus talentos resultó fundamental. Hoy podemos decir que la Loa da un paso histórico”, explicó a EL HERALDO Alberto Sarmiento, director general de la puesta en escena.

El público se encontrará con un escenario de más de 340 metros cuadrados, pasarelas que acercan a los actores a los espectadores y cerca de 70 metros de pantallas digitales, diseñadas para generar una experiencia inmersiva.

Voces que dan vida al relato

Jorge Hernández Obeso, quien interpreta al rey Herodes, asegura que asumir este personaje oscuro y complejo implica una profunda responsabilidad histórica y espiritual. “Herodes es un antagonista lleno de matices. Interpretarlo es entrar y salir de la oscuridad, comprender su peso en la historia y llevarlo con verdad al escenario”, señaló.

Por su parte, Mauren Llanos, quien encarna a la Virgen María, describe su experiencia como un reto profundamente humano. “No solo es actuar, es entender la maternidad y la espiritualidad. Ha sido un proceso transformador para mi vida”, expresó.

El rey Baltasar cobra vida a través de Julián Torres, quien destaca el orgullo de representar a Baranoa en una tradición que considera el cierre espiritual de la Navidad. “Son tres meses de ensayos los que hemos tenido, y todo ha valido la pena”.