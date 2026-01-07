Apenas enero ha comenzado a dejar atrás sus primeros días y desde ya se ha prendido el ambiente que le dará vida a la edición 59 del Festival de la Leyenda Vallenata, en homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco (QEPD), fundadores del Binomio de Oro.

Entre los acordeoneros profesionales el primero en inscribirse fue Juan Carlos Padilla Barrios, de Galapa, Atlántico, quien estará acompañado en la caja por José Jaime Murgas Ávila y en la guacharaca Eduardo Manuel Ferias Fonseca.

Por séptima ocasión, el acordeonero Juan K Padilla se planta ante el mayor sueño de su carrera: conquistar la corona de Rey Vallenato.

El actual integrante de la agrupación del cantante Rafa Pérez, vuelve al Festival con la misma fe, disciplina y convicción que lo han acompañado desde su primera participación en 2009.

Padilla, de 43 años, decidió madrugarle al destino. “El que pega primero pega dos veces”, expresó con una sonrisa.

Esta será su séptima participación, y llega fortalecido no solo por su experiencia, sino por un respaldo de peso: la llegada del Rey Vallenato 2009, Sergio Luis Rodríguez, a la agrupación de Rafa Pérez. Un apoyo que, más allá del escenario, se ha convertido en una guía.

Cortesía Sergio Luis Rodríguez, Rey Vallenato 2009, acompaña al galapero Juan K Padilla a cumplir su sueño.

“La llegada de Sergio ha sido positiva. Tiene mucha trayectoria y obviamente aprovecho su presencia para aprender y fortalecerme”, contó Padilla.

Por su parte Sergio Luis Rodríguez, quien lo acompañó en su inscripción, dijo que se siente feliz por aportar al sueño de Juan K. “Tiene madera, estoy aquí para apoyarlo porque tiene con qué. De paso aprovecho y me meto en la línea festivalera para participar el próximo año en el rey de reyes”.

Entre estos dos acordeoneros hay un guiño que es visto de la mejor manera y es que JJ Murgas fue el cajero que acompañó a Sergio Luis Rodríguez cuando se coronó Rey Vallenato en 2009.

“Puede ser una coincidencia de Dios”, dice Juan K, quien además carga con una motivación adicional: representar al Atlántico, un departamento que solo ha tenido un Rey Vallenato en su historia, Alberto Pacheco, coronado en 1971.

“Creo que ya es hora de que el Atlántico vuelva a tener un Rey Vallenato. Llevar nuestro folclor al mundo y que sea un atlanticense el que se ponga esa corona sería una bendición enorme”, concluyó el galapero.