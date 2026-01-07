La investidura de Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela no solo tuvo impacto en el ámbito político, sino que también desató una controversia pública relacionada con el atuendo que eligió para la ceremonia oficial.

La discusión surgió luego de que en redes sociales se difundiera información sobre el valor del vestido verde que lució durante el acto. De acuerdo con portales especializados en moda y verificación de precios, la prenda, diseñada por la casa italiana Chiara Boni La Petite Robe, tendría un costo aproximado de entre 600 y 1.200 dólares.

Aunque la cifra es considerablemente menor a los 14.000 dólares que circularon inicialmente, sigue siendo vista por muchos como elevada frente a la realidad económica del país.

El vestido, de corte midi y diseño asimétrico, fue rápidamente identificado por usuarios digitales, lo que dio paso a una ola de comentarios críticos. Las opiniones apuntan a la incongruencia de usar una prenda de alto valor en un contexto donde amplios sectores de la población enfrentan serias dificultades para acceder a alimentos, servicios públicos y atención médica.

Palacio de Miraflores

Para numerosos internautas, el atuendo se convirtió en un símbolo de la distancia entre la dirigencia política y las condiciones de vida de los ciudadanos, especialmente en un momento de alta sensibilidad nacional tras la salida de Nicolás Maduro del poder y el inicio de un proceso de transición marcado por tensiones y vigilancia internacional.

Hasta ahora, Delcy Rodríguez no ha emitido declaraciones sobre la polémica. No obstante, el debate continúa activo en plataformas digitales, donde algunos minimizan el tema mientras otros sostienen que los símbolos y gestos también tienen peso en medio de una crisis estructural.

Esta controversia se suma al complejo panorama que enfrenta el gobierno interino, en el que cada acción, imagen y mensaje es observado con especial atención tanto dentro como fuera de Venezuela.