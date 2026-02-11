La actriz Ludwika Paleta volvió a la pantalla grande con su nueva película ‘Quieres ser mi novia?’ que se estrenará en los cines el próximo 12 de febrero, pero lo que más sorprendió durante la premier del largometraje fue el outfit que lució la mexicana logrando robar miradas y que fue catalogado por muchos como “atrevido”.

Actualmente, la actriz promociona esta nueva producción en la que es protagonista junto al creador de contenido Juanpa Zurita con esta secuela de ‘¿Quieres ser mi hijo?’ que llegó a los cines en 2023 y en el que también figuraba el influencer con uno de los roles principales.

Esta comedia relata los ires y venires de la relación de Javi y Lu que enfrenta pruebas cuando surgen tentaciones: “Una joven con quien Javi tiene química, y un hombre maduro que persigue a Lu. Entre humor y enredos, su amor es puesto a prueba”.

En esta secuela, los personajes interpretados por Zurita y Paleta deberán enfrentar las confusiones propias que surgen fuera de casa que los hacen ver en una relación madre-hijo, además, tendrán que lidiar con los prejuicios de una pareja desigual en edad y los intentos de otras personas de meter mano en la relación.

Pese a las risas que desata la historia no deja de lado discusiones serias como el rechazo, la aceptación y las demás formas de amor, como la de esta dupla que promete mantenernos cautivados.

Pero más allá de la trama de esta nueva producción cinematográfica, la premier también ha dejado hablando a algunos todo por cuenta del look con el que se le vio en el evento a la actriz mexicana.

Instagram @ludwika_paleta

Paleta lucía un vestido negro, de mangas largas, pero lo que más llamó la atención fue la apertura en su pecho que dejaba ver buena parte de su abdomen y solo era sostenido por unas pequeñas cadenas plateadas que se unían en un adorno también plateado a la altura de su ombligo.

“Dios mío pero cada día estás más espectacular”, “me explicas tu guapura”, “cuanta belleza”, “tu no caminas, flotas”, “no hay mujer más guapa que tú”, “diosa máxima”, “bella y elegante, 10/10”, “a esta mujer le corren los años en reversa”, “qué preciosa estás. Sin palabras, una hermosura”, fueron algunos de los comentarios de los internautas a las fotografías que publicó la misma Ludwika.