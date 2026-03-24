La actriz Victoria Ruffo volvió a ser tendencia en redes sociales tras la difusión de una noticia falsa que aseguraba su fallecimiento. Esto ha pasado últimamente con varios artistas.

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El rumor circuló rápidamente en plataformas digitales y generó preocupación entre sus seguidores. Ante la confusión, la actriz decidió pronunciarse y aclarar la situación de manera directa.

X @MeConteJa La actriz Victoria Ruffo

El origen del rumor estaría relacionado con un video que simulaba ser una noticia real, lo que contribuyó a su rápida propagación en las redes.

Pero este caso no es aislado porque ya varios artistas han pasado por lo mismo, y este tipo de contenido, cada vez más frecuente porque logra posicionar el nombre de la actriz entre las principales búsquedas, generando inquietud en el público y entradas al medio que sacó la noticia.

“¿A poco? ¿Y se alegraron o se entristecieron? “Me vale gorro, aquí estoy vivita y coleando. Me vale gorro, aquí estoy vivita y coleando”, dijo la actriz a la prensa.

Victoria Ruffo reacciona a los rumores de su muerte 👇| 📺 #Chismorreo pic.twitter.com/0n4XDZtP1p — Chismorreo (@ChismorreoTv) March 23, 2026

Ruffo optó por tomarse la situación con humor. Durante un encuentro con la prensa, respondió con ironía a los rumores.

Aunque se mostró relajada, también reconoció que este tipo de noticias pueden generar angustia en las personas, especialmente en quienes siguen de cerca su trayectoria.

😱 Así como con cara de “¿what?” quedó la gran Victoria Ruffo al ser cuestionada sobre su supuesta muerte… ¡y después soltó la carcajada! 😂



Lo bueno es que la querida “Queen” 👑 goza de un estupendo sentido del humor, pues incluso bromeó diciendo: “Me hubieran avisado en qué… pic.twitter.com/zBPMrh5sYa — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) March 24, 2026

En medio de la polémica, Ruffo también habló sobre su vida privada. Confirmó que su relación con Omar Fayad se mantiene estable, a pesar de la distancia por compromisos laborales.

Además, reveló que recientemente cumplieron 25 años de matrimonio, aunque aún no han podido celebrarlo juntos.