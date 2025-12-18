Ramón Darío Benítez, uno de los grandes referentes de la música colombiana, será el homenajeado principal en la Noche de Tambó 2026, un reconocimiento a una vida marcada por la disciplina, el talento y una profunda conexión con sus raíces.

Virtuoso del bombardino, su historia es la de un músico que nació para la música y que ha llevado el sonido del Caribe colombiano a escenarios nacionales e internacionales.

Nacido en Las Sabanas de Corozal, en el departamento de Sucre, Benítez creció en un hogar donde la música era parte de la cotidianidad.

Hijo de Rafael Benítez, director de la banda Ritmos de Sucre, y sobrino de Tomás Benítez, fundador de Los Corraleros de Majagual, desde niño estuvo rodeado de instrumentos y ensayos.

“Estoy muy agradecido por este maravilloso momento y por permitirme expresar palabras de agradecimiento a mi querido Lisandro Polo y a todos los organizadores de la Noche de Tambó por este reconocimiento. En lo personal, uno nunca está esperando homenajes. Yo llevo la música en la sangre desde niño y siento que no fui yo quien escogió la profesión, sino que la música me escogió a mí”, expresó.

Su formación musical se dio inicialmente en las bandas de pueblo, donde desarrolló un oído privilegiado antes de aprender a leer partituras. El primer gran salto llegó en la adolescencia, cuando Lisandro Meza lo escuchó y lo invitó a integrarse a su grupo, dando inicio a una carrera profesional que lo sacó muy joven de su tierra y lo lanzó a recorrer escenarios del país.

“Crecí en una familia con una riqueza musical enorme. Mi papá, Rafael Benítez, fue director durante muchos años de la banda Ritmos de Sucre. Mi tío Tomás Benítez fue fundador de Los Corraleros de Majagual”.

A lo largo de su trayectoria ha participado en grabaciones que hoy hacen parte de la memoria musical de Colombia. Temas como 19 de noviembre y Las cosas de la vida con Carlos Vives; Rompe todo el mundo y Cantinero con Joe Arroyo; y su recordado solo en El Toro Miura con Los Corraleros de Majagual, grabado cuando tenía apenas 16 años, son parte de un legado que sigue vigente.

Su talento también ha acompañado a artistas como Shakira, Silvestre Dangond y Óscar de León, entre muchos otros.

De cara a la Noche de Tambó 2026, Benítez recibe el homenaje con gratitud y humildad. Para él, se trata de una celebración de la cultura y de la música como identidad de los pueblos.

“Los invito a disfrutar una noche llena de música y amistad. A valorar la cultura, porque es lo que identifica a un pueblo. Que apoyemos tradiciones como la Noche de Tambó y el Carnaval, y que las entidades públicas y privadas respalden la cultura musical para que siga creciendo”.