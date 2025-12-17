Barranquilla no duerme cuando Junior levanta una estrella. Y esta vez, con la número 11 bordándose en el escudo rojiblanco, la celebración volvió a cruzar fronteras hasta llegar a una de sus hijas más universales. Shakira, se sumó a la fiesta tiburona y lo hizo como mejor sabe, con alegría, familia y orgullo.

La artista compartió este miércoles en sus historias de Instagram un video que rápidamente se volvió viral entre la hinchada. En las imágenes se le ve saltando, sonriente, junto a sus hijos y a su hermano Tonino, mientras cantan el tradicional “olé, olé, olé”. En la descripción apareció la frase que ya es sello y consigna: “Junior tu papá”.

junior tu papá



shakira celebrando con sus hijos y su hermano tonino el triunfo del junior de barranquilla. ⭐️🦈 pic.twitter.com/TxX6y0Zlrt — T! mor (@hey_timor) December 17, 2025

La relación entre Shakira y el Junior de Barranquilla no es de ahora. En 2023, cuando el equipo alcanzó la décima estrella, la cantante también se pronunció públicamente. “Acuérdense de que Junior es tu papá”, escribió entonces, acompañando el mensaje con una imagen de los jugadores del club.

Además, la camiseta rojiblanca ha tenido lugar en momentos clave de su carrera. Durante el rodaje del video de La bicicleta, uno de sus temas más exitosos y con fuerte identidad caribe, Shakira lució la camisa del Tiburón.

En sus visitas a Barranquilla, sus hijos han sido vistos en el estadio Metropolitano, compartiendo con la afición, viviendo el fútbol como cualquier familia barranquillera que sufre, celebra y canta desde la tribuna.

Además, en redes sociales también se ha viralizado la imagen de su estatua con una bandera rojiblanca puesta en su falda.