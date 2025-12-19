Pantallas gigantes, pirotecnia sincronizada, teatro musical y una nómina de artistas invitados serán los ingredientes especiales con que contará el show navideño que este sábado reunirá a cientos de familias atlanticenses en Baranoa.

La Navidad en el departamento tendrá este fin de semana uno de sus eventos más esperados. La majestuosa Banda de Baranoa celebrará sus 30 años de historia artística con ‘The Majestic Night’, un espectáculo musical y teatral que promete deslumbrar al público con una puesta en escena de gran formato, cargada de tecnología, baile y mucha música de la temporada decembrina.

El evento se realizará este sábado, a partir de las 7:00 p. m., en la sede de la banda, en el municipio de Baranoa, y contará con 2.000 entradas gratuitas, además de boletas con donación de $55.000 para adultos y $30.000 para niños.

ESTEBAN ROLONG/Cortesía Más de 450 personas participan del show navideño de la Banda de Baranoa.

Según explicó a EL HERALDO el director de la majestuosa Banda de Baranoa, Hilton Escobar, el show de este año tiene un significado especial, pues integra el espíritu navideño con el recorrido artístico de la agrupación desde su fundación.

“El show navideño de este año va incluido con los 30 años de nuestra banda, son 30 años de historia, de viajes por el mundo, de leyendas, y toda esa historia va a estar impregnada en el espectáculo de Navidad”.

Este medio conoció que la puesta en escena combinará música en vivo, teatro, danza y narrativa, apoyada en una pantalla de 60 metros, juegos de luces de última generación y pirotecnia controlada por sistemas remotos, sincronizada con las imágenes y momentos clave del relato artístico de la banda.

Apuesta ambiciosa

El espectáculo es el resultado de más de 10 meses de preparación, tanto en lo técnico como en lo coreográfico y teatral. En escena y tras bambalinas participarán cerca de 450 personas, entre músicos, artistas, ingenieros de sonido y luces, bailarines, actores y personal logístico.

“Esto es teatro musical. Los uniformes y vestuarios cambian de acuerdo con cada escena y cada momento del espectáculo. Hay niños, jóvenes y adultos participando, y todo está pensado para que el público viva una experiencia completa”, señaló el maestro Escobar.

Como es tradición en los últimos siete años, el show también incluirá referencias a la loa de Baranoa, exaltando la identidad cultural del municipio y su legado musical.

Antes del espectáculo, el público presenciará un acto de condecoraciones, de aproximadamente 20 minutos, en el que se rendirá homenaje a personalidades e instituciones y empresas como EL HERALDO, Festival Iberoamericano de Teatro, el Festival de Música Colombiana de Ibagué, así como exgobernadores, que han respaldado este proyecto. Todos recibirán la distinción Pentagrama de Oro.

Artistas invitados

Una de las novedades para este año es que, por primera vez, el evento contará con artistas invitados para cerrar la noche con una gran celebración musical.

Tras el espectáculo central, el público podrá disfrutar de las presentaciones de El Mono Zabaleta, Lil Silvio & El Vega y Fusión Orquesta, en un ambiente de fiesta diseñado para toda la familia, con zonas diferenciadas para adultos y niños.

“Vamos a tener espacios separados, como en los grandes conciertos, para que los niños estén apartados del consumo de licor. Es un evento pensado para todos”, precisó el director.

Desde su llegada, los asistentes vivirán una experiencia inmersiva. El ingreso al recinto estará marcado por tres espacios temáticos: un túnel con la historia de la Banda de Baranoa, un túnel navideño, con personajes como Papá Noel, los Reyes Magos y el trineo, y finalmente el encuentro con la concha acústica, epicentro del espectáculo.

“Invitamos a todo el Atlántico y a toda Colombia a que nos acompañen a ver un show de Navidad muy bonito, con la historia de la banda y a festejar con nosotros estos 30 años”, concluyó Hilton Escobar.