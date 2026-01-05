Con una inversión histórica, cobertura en los 22 municipios y una apuesta decidida por la formación artística, la infraestructura cultural y la salvaguardia del patrimonio, la Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, consolidó durante 2025 los avances del Plan de Desarrollo 2024–2027 en materia de gestión cultural, economía creativa y fortalecimiento de las identidades territoriales.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, destacó que los resultados alcanzados responden a una visión de largo plazo que reconoce la cultura como eje de desarrollo social y económico.

“La cultura es una herramienta de transformación social y una palanca para el desarrollo del Atlántico. En 2025 avanzamos de manera firme en las metas de nuestro Plan de Desarrollo 2024–2027, ampliando la cobertura de la formación artística, fortaleciendo la infraestructura cultural y respaldando a los creadores, gestores y portadores de tradición en todos los municipios. Invertir en cultura es invertir en identidad, oportunidades y cohesión social”, afirmó.

Cortesía Gobernación del Atlántico Las actividades formativas también se desarrollaron a lo largo del año 2025.

Asimismo, el mandatario señaló que estas acciones consolidan al departamento como un territorio creativo y competitivo: “Hoy el Atlántico se proyecta a nivel nacional como un departamento que cree en su talento, protege su patrimonio y entiende la cultura como motor de desarrollo económico, turismo sostenible y bienestar colectivo”, agregó.

Portafolio de Estímulos

Como parte de esta apuesta estratégica, la administración departamental realizó una inversión total de 2.840 millones de pesos, destinada a respaldar procesos culturales y creativos en el territorio.

El Portafolio de Estímulos del segundo semestre de 2025 contó con una bolsa de 1.100 millones de pesos, orientada a apoyar iniciativas artísticas y culturales en los municipios del Atlántico, promoviendo la participación de creadores, gestores culturales y comunidades, así como la circulación y salvaguardia de las expresiones culturales del departamento.

De manera complementaria, se destinaron 1.500 millones de pesos al Portafolio de Estímulos del Carnaval del Atlántico 2025, una de las manifestaciones culturales más representativas del territorio, que impulsa la economía creativa, fortalece el sentido de pertenencia y posiciona al Atlántico como referente cultural a nivel nacional.

Asimismo, se asignaron 240 millones de pesos a la Ruta de la Fe, iniciativa orientada a promover el patrimonio religioso, fortalecer el turismo espiritual y visibilizar las tradiciones que hacen parte del legado cultural de los municipios del Atlántico.

Formación artística y representación cultural

Durante 2025, el departamento avanzó significativamente en procesos de formación artística, circulación y representación cultural, desarrollados mediante convenios estratégicos con operadores culturales, que ampliaron la cobertura y generaron impactos positivos en los municipios.

Se realizaron jornadas formativas en música, danza y artes plásticas que beneficiaron a 200 niños, niñas y adolescentes de Puerto Colombia, Galapa, Tubará, Campo de la Cruz, Soledad, Santa Lucía, Barranquilla, Palmar de Varela, Santo Tomás y Repelón, contribuyendo al acceso equitativo a la formación cultural y al fortalecimiento de las expresiones tradicionales.

Cortesía Gobernación del Atlántico Varias obras que beneficiarán al mundo cultural tomaron forma.

En alianza con la Fundación Banda Nacional de Colombia, se ejecutó el Programa de Formación Artística Integral (FAI) con 120 jornadas formativas en música, danza y teatro, dirigidas a población infantil, adolescentes y jóvenes. El proceso incluyó mantenimiento y reparación de instrumentos, entrega de 600 kits pedagógicos, transporte, alimentación y material formativo.

El programa tuvo cobertura en Baranoa y sus corregimientos, Polonuevo, Galapa, Barranquilla, Usiacurí y Juan de Acosta, beneficiando a 600 personas.

De manera complementaria, se fortaleció la representación cultural del Atlántico con la participación de la Majestuosa Banda de Baranoa, que realizó 15 conciertos y presentaciones especiales. En este componente se beneficiaron 180 integrantes, reafirmando el compromiso institucional con la circulación artística y la promoción del patrimonio cultural.

Casas de Cultura

La Secretaría de Cultura y Patrimonio implementó una estrategia integral de fortalecimiento de las Casas de Cultura en 11 municipios, impactando a 1.600 personas. El proceso incluyó la formación de 36 gestores culturales, la atención de cerca de 1.400 niños, niñas y adolescentes, y la realización de dos muestras culturales comunitarias, con capacitaciones en financiación cultural, innovación, herramientas digitales, metodologías ágiles y cocreación.

‘Descubre tu arte’: formación y apropiación cultural

El programa ‘Descubre tu Arte’ fortaleció la formación artística, la circulación cultural y la apropiación de las expresiones locales en Piojó, Tubará, Juan de Acosta y Puerto Colombia, beneficiando a niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores y agentes culturales.

Se ejecutaron 10 jornadas formativas (200 beneficiarios); seis encuentros interinstitucionales; 103 jornadas del programa integral de formación (1.051 beneficiarios); 20 encuentros para 67 gestores culturales; una agenda cultural con 16 muestras y 12 festivales artesanales (86 artesanos y cerca de 1.900 asistentes); y la estrategia Semilleros de Cumbia: Ritmo y Tradición, con 80 jornadas, 20 muestras, 165 beneficiarios directos y 4.200 asistentes.

Además, se desarrollaron acciones especializadas como el curso-taller Danza, Cocreatividad e Inteligencia Artificial: Voces y Cuerpos que Crean (50 beneficiarios); Atlántico impulsa la industria audiovisual con IA y creatividad empresarial (100 beneficiarios); el Laboratorio de Cocreación que impactó a 30 directores de danza del Atlántico; el taller ‘El arte es vida’, con 30 gestores culturales formados como artistas plásticos. También se realizó el taller de maquillaje artístico, dirigido a gestores culturales del área de cine y teatro de distintos municipios, donde participaron 40 personas.

El secretario (e) de Cultura y Patrimonio, Jorge Ávila, resaltó el enfoque territorial y el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo. “En 2025 llevamos la oferta cultural a los territorios, fortalecimos la formación artística desde la infancia, respaldamos a nuestros creadores y avanzamos en la recuperación de espacios culturales que hoy son escenarios vivos para la comunidad. Cada programa y cada inversión responde a las metas del Plan de Desarrollo 2024–2027 y a la convicción de que la cultura debe llegar a todos”, expresó.

Infraestructura cultural para el desarrollo

La Gobernación del Atlántico avanzó en la construcción y restauración de espacios culturales que impulsan la formación artística, la circulación cultural y la preservación del patrimonio histórico.

Cortesía Gobernación del Atl Casa de la Cultura de Manatí.

Se destaca la Casa de Cultura de Manatí, restaurada y dotada con 1.330 millones de pesos; la Casa de Cultura de Luruaco, con un avance del 85 %; y la nueva Casa Laskar de Puerto Colombia, cuya ejecución cuenta con un 65 % de avance, proyectada como centro estratégico para el desarrollo cultural regional.

Asimismo, el Museo Paleontológico de La Peña (MUPAPA) fue intervenido para preservar sus colecciones y fortalecer la divulgación científica, igualmente la Sala de Arqueología de Villa Rosa, mientras que el Centro Interactivo de Memoria Urbana (CIMU), en Barranquilla, avanza en la renovación de sus experiencias museográficas, consolidándose como referente de investigación, educación y divulgación del patrimonio histórico y cultural.