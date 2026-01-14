El teatro grabado sigue llegando a Barranquilla. ‘Un tranvía llamado deseo’, la aclamada producción del clásico de Tennessee Williams, que ha estremecido a más de 1.2 millones de espectadores desde su montaje en Londres, regresa en la temporada 2026 del National Theatre Live, que trae a Colombia lo mejor del teatro británico.

Lea Fanáticos llegan al Movistar Arena para despedir a Yeison Jiménez: revelan imágenes del interior del reciento

Filmada en vivo con cuidadoso despliegue técnico, la obra se presentará en dos únicas funciones el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero, en 14 salas exclusivas de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Chía, Manizales y Medellín. Con subtítulos en español y en la más alta definición. Distribuida por Cine Colombia.

La puesta en escena es protagonizada por Gillian Anderson, Vanessa Kirby y Ben Foster.

Gillian Anderson, conocida por su actuación en Sex Education y Expedientes X, la nominada al premio de la Academia Vanessa Kirby, en The Crown y Fragmentos de una mujer, y Ben Foster de Sin nada que perder y Sin rastro, encabezan el elenco de esta obra maestra atemporal y la más taquillera en la historia del Young Vic Theatre. De la mano del visionario director Benedict Andrews, esta producción fue filmada en vivo durante su inicio de la temporada en 2014, con boletería agotada. Una imperdible para los amantes del teatro.

Aquí Fausto Chatella y Aníbal Velásquez se unen en ‘El pollo tuerto pescuezo pela’o’

Blanche Dubois, heredera de una familia sureña de Estados Unidos, es una mujer madura que se aferra con desesperación a un pasado de elegancia y esplendor. Circunstancias adversas la llevan a Nueva Orleans, donde se instala con su hermana Stella y su cuñado Stanley, un hombre impulsivo, dominante y violento. Tras su fachada refinada, Blanche esconde un oscuro pasado que la ha llevado al borde del colapso emocional. Su fragilidad y comportamiento errático desencadenan tensiones que amenazan con fracturar la vida de la joven pareja.

Con una puesta en escena que deja a un lado la tradicional Nueva Orleans de los años 40, esta nueva propuesta de Andrews parte de la legendaria frase de Blanche DuBois, “No quiero realismo, quiero magia”, para mantenernos entonces en la invisible frontera dramática entre lo real y lo mítico.

JOHAN PERSSON/Cortesía Cine Colombia

Así, nos encontramos con la escenografía diseñada por Magda Willi e inspirada en el pintor Francis Bacon, de un apartamento burgués, estrecho y moderno, cuya estructura metálica y esquelética gira durante toda la función, para hacernos cómplices y voyeurs del descenso emocional de la protagonista.

Además Carnaval Gay 2026 enciende sus motores

Este ambiente agobiante se adereza con grandes explosiones de rock inspiradas en la música de Jimi Hendrix y Chris Isaak; un Stanley tatuado y amenazante (Ben Foster), una Stella tan impulsiva y dependiente como su hermana (Vanessa Kirby) y un Mitch hijo de mami creado por Corey Johnson (The Bourne Ultimatum, Capitan Phillips). Todos junto a una Blanche DuBois electrizante que mezcla el glamour con una fragilidad neurótica y que le otorgó a Gillian Anderson el Premio London Evening Standard Theatre a Mejor Actriz en 2014.

‘Un tranvía llamado deseo’ es una de las tres obras célebres de la nueva temporada del National Theatre Live, con las que Cine Colombia abre su cartelera de contenido alternativo 2026. También se presentarán ‘La importancia de llamarse Ernesto’, de Oscar Wilde, el 14 y 15 de febrero, e ‘Inter Alia’, de Suzie Miller (Prima Facie), el 28 de febrero y 1 de marzo. Una oportunidad única para vivir lo mejor de la escena teatral internacional.

También Exempleadas que han denunciado a Julio Iglesias lo han hecho para que no le suceda a otras